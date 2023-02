Wielka premiera! OPPO Find N2 Flip od 27 lutego dostępny w Polsce! [ZDJĘCIA]

15 lutego Find N2 Flip zadebiutował na rynkach międzynarodowych. W Polsce smartfon będzie dostępny od 27 lutego 2023 roku.

Do 12 marca 2023 r. w cenie 4999 PLN klienci otrzymają smartfon, wysokiej klasy słuchawki Enco X2 oraz Pakiet Usług Premium zawierający m.in. 5 lat bezpłatnych napraw.

Prace nad konstrukcją smartfonu trwały od 2018 roku, a wypuszczenie go na rynek poprzedziło stworzenie czterech prototypów i opracowanie 1600 patentów.

OPPO zapowiedziało, że rozwój składanych smartfonów w przyszłości będzie dla nich priorytetem w strategii, inwestycjach oraz sprzedaży i marketingu.

Polska jest jednym z kluczowych rynków dla OPPO w Europie. Obok naszego kraju, smartfon Find N2 Flip będzie dostępny również: w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech oraz w Belgii.

Prace OPPO nad składanymi telefonami rozpoczęły się już w 2018 roku. Były one częścią pięcioletniego programu inwestycyjnego, który zaowocował stworzeniem czterech prototypów pionowo składanych smartfonów i opracowaniem 1600 patentów. Zespół R&D, dedykowany składanym smartfonom, był złożony z ponad 330 osób. Pierwsze komercyjnie dostępne urządzenie zostało zaprezentowane w 2021 roku. OPPO Find N przeznaczony był jednak tylko na rodzimy, chiński rynek. Pod koniec 2022 roku pojawiły się dwa modele smartfonów – Find N2 oraz Find N2 Flip. Ten drugi został wypuszczony na rynek międzynarodowy. Według danych IDC, w 2022 roku składane smartfony od OPPO znalazły się w #TOP3 najpopularniejszych tego typu smartfonów w Chinach z udziałem w rynku bliskim 14%.

- Jesteśmy pewni ewolucji, jaką przeszedł ten produkt oraz technologii związanych ze składanymi telefonami. Dlatego w przyszłości będziemy stawiać na telefony składane, jako nasz priorytet w strategii produktowej, inwestycjach w produkt, sprzedaży i marketingu – podkreślił Billy Zhang President of Overseas Sales and Service, OPPO.

Jak powiedział podczas swojego londyńskiego wystąpienia Peter Lee, Head of Find Product Line, OPPO – Nie chcieliśmy być pierwsi, ale najlepsi (Not The First, But The Best). Według danych DSCC z pierwszego kwartału 2022 roku, globalna sprzedaż składanych smartfonów wynosiła około 2,2 mln i był to blisko sześciokrotny wzrost r/r. Natomiast według danych Calays za 2022, rynek składanych smartfonów, mimo trudnego globalnego otoczenia ekonomicznego, wzrósł o 59%, przy czym cały rynek dostaw smartfonów zmalał o ponad 12%. Firma Canalys perzwiduje, że w w 2023 roku rynek dostaw składnych smartfonów osiągnie ponad 20 mln, a w 2024 roku urośnie do 30 mln.

Użytkownicy korzystający z pionowo składanego smartfona będą mieli podobne doświadczenie do tego z tradycyjnych smartfonów. Z tą różnicą, że składany smartfon zapewnia jednocześnie dużą kompaktowość i kieszonkowy wygląd. Oznacza to, że użytkownik nie musi przyzwyczajać się do nowego typu smartfona, aby cieszyć się zupełnie nowym doświadczeniem – powiedział Billy Zhang President of Overseas Sales and Service, OPPO.

W Find N2 Flip została zaimplementowana specjalna wersja oprogramowania przeznaczona dla pionowo składanych smartfonów. Użytkownicy mogą liczyć w najbliższym czasie na dodatkowe funkcje, które będą dostarczane wraz z aktualizacjami. Dotyczyć one będą zarówno głównego ekranu, jak również zewnętrznego.

O urządzeniu OPPO Find N2 Flip OPPO stworzyło nowy standard dla składanych smartfonów. W Find N2 Flip został wkomponowany zawias nowej generacji (eng. Flexion Hinge), który charakteryzuje się lżejszą, mniejszą i bardziej wytrzymałą strukturą niż jego poprzednik Find N. Składany pionowo OPPO Find N2 Flip napędza zoptymalizowany układ MediaTek Dimensity 9000+. Ponadto smartfon został wyposażony w najbardziej pojemną i wytrzymałą baterię jaka jest obecnie dostępna w pionowo składanych telefonach na rynku. Użytkownicy otrzymają również autorską funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOCTM.

OPPO zadbało także o funkcje foto i wideo na najwyższym poziomie, które powstały we współpracy z marką Hasselblad. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, OPPO Find N2 Flip wygodnie mieści się w dłoni i kieszeni. Bez otwierania telefonu można uzyskać wyraźny podgląd zdjęć selfie, dzięki obecności ekranu zewnętrznego, który jest największy w tego typu składanych smartfonach. Przy zamkniętym telefonie można również korzystać z wielu dodatków, narzędzi i widżetów. Pełna specyfikacja techniczna oraz opis funkcji smartfonu znajduje się pod tym linkiem.

Zestaw Projektując opakowanie OPPO Find N2 Flip zwróciło uwagę na aspekt ekologiczny. Jest ono zrobione w 100% z materiałów uzyskanych dzięki recyklingowi. W środku opakowania, oprócz samego smartfona, znajduje się etui zabezpieczające telefon oraz ładowarka.

Cena i dostępność w Polsce OPPO Find N2 Flip będzie dostępny w Polsce od 27 lutego 2023 roku w dwóch wersjach kolorystycznych: Gwiezdny Czarny i Księżycowy Fiolet w cenie 4999 PLN za wersję 8GB + 256GB. Kupując urządzenie do 12 marca 2023 r. (lub do wyczerpania zapasów) klienci otrzymają wysokiej klasy słuchawki Enco X2 stworzone wspólnie z marką Dynaudio, a także specjalny Pakiet Usług Premium:

5 lat wsparcia oprogramowania, w tym cztery aktualizacje do nowych wersji systemu Android;

5 lat bezpłatnych napraw;2 lata darmowej wymiany warstwy ochronnej na ekranie;

1 rok ochrony ekranu w przypadku uszkodzenia mechanicznego;

6 miesięcy Google Drive 100 GB;międzynarodowa gwarancja OPPO.

Smartfony znajdują się w ofertach sklepów internetowych i w partnerskich sieciach detalicznych OPPO, a także w ofertach wiodących operatorów. Dodatkowo OPPO wprowadzi na rynek dedykowane etui dla smartfonów OPPO Find N2 Flip. Eleganckie obudowy z eko-skóry dostosowane do formy smartfona będą dostępne w kolorze fioletowym i czarnym w cenie 149 zł. Obok naszego kraju, smartfon Find N2 Flip będzie dostępny również: w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz w Belgii.

