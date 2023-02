OPPO rusza z nowym projektem, w którym szuka polskiej nazwy dla kategorii pionowo składanych smartfonów

Nowy projekt OPPO, który wymaga Twojej kreatywności!

16 lutego OPPO rusza z nowym projektem, poprzez który chce zaangażować użytkowników Internetu oraz fanów marki i nowych technologii do szukania polskiej nazwy kategorii składanych pionowo telefonów, tym samym wysyłając „flipa” na lingwistyczną emeryturę.

Do podjęcia wyzwania zachęca Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim, nauczyciel akademicki oraz mówca TEDx. W swoim felietonie, przygotowanym specjalnie dla OPPO, pisze: - Przeciętna osoba wychowana w Polsce zna około trzydzieści tysięcy słów. W różnych słownikach znajdziemy ich nawet dwieście tysięcy. A język cały czas rozwija się i rośnie. Zanurzmy się w rodzimej obfitości, by odnaleźć nowości. (...) Nie ma żadnych powodów, byśmy nie oddali się językowej rozpuście i – jeżeli tylko mamy ochotę – oswajali rodzimym słowem to, co obce - Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim, nauczyciel akademicki oraz mówca TEDx.

Natomiast radę dla biorących udział w konkursie ma Michał Cholewa, pisarz science fiction, dwukrotny Laureat Nagrody im. Janusza Zajdla za „Fortę” (2015r.) oraz opowiadanie „Ucieczka” (2022 r.). W felietonie, napisanym dla marki OPPO, stwierdza: - Język na ogół zmierza do prostoty. (...) Jeżeli jakieś słowo będzie trudne, zapewne zostanie szybko uproszczone, tak jak prawie nikt dziś nie mówi „automobil" czy „aeroplan". Język powinien być z grubsza zrozumiały dla odbiorcy - dodaje Michał Cholewa, pisarz science fiction, dwukrotny Laureat Nagrody im. Janusza Zajdla.

Zasady konkursu? Są bardzo proste!

Na pytanie konkursowe: „Jak po polsku nazwiesz kategorię składanego telefonu typu Flip?” można odpowiadać na łamach wybranych redakcji technologicznych i kanałach YouTube do czwartku, 23 lutego br. W projekcie biorą udział: Instalki.pl, Gsmmaniak.pl, CDaction.pl, Michał Pisarski Tech oraz Kanał o technologii. Do wygrania są m.in. słuchawki OPPO, audiobook oraz zbiór opowiadań Michała Cholewy.

Ostateczny wybór OPPO pozostawi użytkownikom Internetu!

W kolejnym etapie OPPO, spośród propozycji nadesłanych w ramach konkursów organizowanych przez wybrane redakcje oraz YouTuberów technologicznych, konsultując się z Maciejem Makselonem oraz Michałem Cholewą, wybierze trzy propozycje. Finalna decyzja będzie należeć do użytkowników Internetu. Marka na swoim Facebook’u zorganizuje głosowanie na nową nazwę kategorii pionowo składanych telefonów.

