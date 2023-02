Nowy smartfon OPPO Reno8 T debiutuje w Polsce [ZDJĘCIA]

OPPO Reno 8T uchwyci każdy szczegół

Reno8 T jako pierwszy telefon z serii Reno został wyposażony w obiektyw portretowy 100 MP z Trybem Auto 12 MP oraz dedykowaną matrycą OVA 0B40. To połączenie zagwarantuje szczegółowość portretów – zarówno indywidualnych, grupowych, jak i krajobrazowych. Użytkownicy mogą również dzięki temu dowolnie kadrować zdjęcia, a ich fragmenty zachowają dużą wyrazistość.

Tylne fotograficzne wyposażenie dopełnia mikroobietyw z funkcją mikroskopu pozwalającą na 20-krotne lub 40-krotne powiększenie obiektów oraz oczko do tworzenia zdjęć z głębią ostrości. Mikroobiektyw Reno8 T pozwoli uchwycić elementy, które zwykle są niewidzialne dla ludzkiego oka. Z przodu natomiast został umieszczony 32MP aparat do zdjęć selfie.

Użytkownicy Reno8 T skorzystają też z szeregu wbudowanych funkcji do kreatywnej fotografii, takich jak: AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Retusz wizerunku SI i Flash Snapshot znanych z poprzednich modelów serii Reno.

Design Reno8 T

Debiutujący w Polsce model jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowym (Sunset Orange) oraz czarnym (Midnight Black) – Gwiezdny czarny.

Miłośnikom wyrazistych kolorów powinna przypaść do gustu pomarańczowa wersja z ekoskórą (ang. Fiberglass-Leather Design), która była również zastosowana w modelu Reno7. Jednak w stosunku do poprzedniego modelu, w Reno8 T zostały usunięte plastikowe krawędzie, dzięki czemu konstrukcja stała się lżejsza i cieńsza. Ponadto zaokrąglone krawędzie oraz ozdobny, tłoczony szew wokół aparatów, znany z galanterii skórzanej wysokiej klasy, nadają urządzeniu wygląd premium.

W wersji czarnej zastosowano autorskie wykończenie OPPO Glow, jednak w nowym wydaniu – wyróżnia go gładkość oraz bardziej szczegółowa faktura. Producent zachował matowe wykończenie obudowy, na której nie zostają widoczne odciski palców. Wokół aparatów umieszczono błyszczącą otoczkę odbijającą światło, wszystko po to, aby nadać tylnemu panelowi wygląd, który przypomina migoczące gwiazdy.

Ponadto smartfon Reno8 T został wyposażony w Orbit Light, czyli diodę powiadomień okalającą tylny obiektyw aparatu, która świeci w ośmiu różnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, cyjanowym, fioletowym lub białym. Dany kolor można przypisać do konkretnej funkcji np. powiadomień czy ładowania smartfonu. Model Reno8 T jest bardzo lekki i cienki – czarny wariant waży dokładnie 180 g, a jego grubość to 7,80 mm, natomiast waga pomarańczowego wynosi 183 g, a jego grubość to 7,85 mm.

Wydajność, bateria i ekran

OPPO wyposażyło Reno8 T w Dynamic Computing Engine, zwiększając przy tym płynność działania. Dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania, w tle jednocześnie może działać 25 aplikacji, bez utraty szybkości. Reno8 T to również czteroletnia ochrona płynności. Potwierdza to test przeprowadzony przez OPPO Labs, podczas którego smartfon został zbadany pod kątem ocenienia płynności w takich obszarach, jak szybkość uruchamiania aplikacji i czas reakcji.

Sercem Reno8 T jest ośmiordzeniowy procesor Helio G99. Ponadto smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 5000mAh i w funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOCTM 33W. Umożliwia ona naładowanie smartfona od 0 do 100% w nieco ponad godzinę, natomiast pięciominutowe ładowanie starczy na zapewnienie dwóch godzin rozmów. W Polsce jest dostępny model w konfiguracji 8GB RAM i 128GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia pamięci RAM o maksymalnie 8GB przy użyciu technologii OPPO RAM+ oraz wejściem na kartę SD do 2TB.

Reno8 T ma 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania o 90Hz i certyfikatem SGS eye care. Ponadto, smartfon został wyposażony w podwójny głośnik stereo oraz tryb Ultra Volume, który zapewnia zwiększanie głośności nawet o dodatkowe 40%.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi w nowym ColorOS 13

Smartfon Reno8 T trafił na polski rynek wyposażony w najnowszą odsłonę system ColorOS 13. Autorski system ma szereg funkcji ułatwiających rozrywkę oraz codzienną pracę. Dzięki Always-On-Display, użytkownicy mogą kontrolować słuchanie muzyki z aplikacji Spotify bez odblokowywania telefonu. Funkcja Tłumaczenia ekranowego, wbudowana w Google Lens, umożliwia tłumaczenie tekstu poprzez kliknięcie menu znajdującego się w pasku bocznym, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

W najnowszej wersji ColorOS zaktualizowano również szereg funkcji dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Prywatny sejf został zaktualizowany, tak aby zmniejszyć ryzyko utraty lub ujawnienia danych chronionych hasłem. Ponadto wszystkie zdjęcia, filmy i inne pliki są szyfrowane i przechowywane w prywatnym katalogu.

Dostępność na rynku premierowego smartfona

Reno8 T w Polsce będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowym i czarnym. Od 1 lutego 2023 r. model w konfiguracji 8GB RAM + 128GB ROM będzie można kupić w sklepach internetowych i partnerskich sieciach detalicznych OPPO w cenie 1699 zł oraz u wybranych operatorów komórkowych.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.