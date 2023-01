i Autor: pixabay

Abonament RTV

Oglądasz telewizję na tablecie czy telefonie? Musisz zapłacić abonament RTV?

Abonament RTV od posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych to znana od lat opłata, którą musimy regulować na bieżąco. A co z laptopami, smartfonami czy tabletami, na których wiele osób ogląda telewizję. Czy w takiej sytuacji też trzeba płacić abonament? Do tej kwestii odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich.