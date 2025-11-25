Trzy niedziele handlowe w grudniu – zakupy możliwe 7, 14 i 21 grudnia 2025, co ułatwi przygotowania do świątStacje benzynowe i apteki czynne cały grudzień – te punkty działają 7 dni w tygodniu, także w święta Bożego Narodzenia24, 25 i 26 grudnia sklepy zamknięte – pierwszy raz Wigilia jest dniem wolnym od handlu, co oznacza trzy dni przerwyDworzec, lotnisko i szpital bez ograniczeń – placówki handlowe w tych lokalizacjach mogą być otwarte także w niedziele niehandlowe

Niedziele handlowe w grudniu 2025 bez zakazu

Grudniowy kalendarz przynosi doskonałą wiadomość dla wszystkich planujących świąteczne zakupy. Zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje przez trzy kolejne weekendy grudnia. Sklepy będą otwarte w niedziele 7, 14 i 21 grudnia 2025. To ostatnie niedziele przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Nadchodząca niedziela 1 grudnia będzie ostatnią niedzielą niehandlową przed długim okresem bez ograniczeń. Sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe i dyskonty będą dostępne dla klientów przez trzy weekendy z rzędu.

Sklepy czynne 7 dni w tygodniu przez cały grudzień

Niektóre punkty handlowe działają bez względu na zakaz handlu w niedziele. Stacje benzynowe pozostają otwarte cały grudzień, wszystkie dni tygodnia. To doskonałe miejsce na szybkie zakupy podstawowych produktów.

Apteki i punkty apteczne zapewniają dostęp do leków przez 7 dni w tygodniu. Dyżury apteczne gwarantują, że zawsze znajdziesz otwartą placówkę w pobliżu.

Piekarnie, cukiernie i lodziarnie mogą funkcjonować bez ograniczeń. Świeże pieczywo i ciasta dostępne są także w niedziele niehandlowe. Wiele z nich korzysta z tego przywileju.

Gdzie zrobisz zakupy w święta Bożego Narodzenia

Placówki handlowe na dworcach kolejowych i autobusowych działają przez cały grudzień. Zakaz handlu ich nie obejmuje. Podobnie sklepy na lotniskach pozostają dostępne dla podróżnych 7 dni w tygodniu.

Kwiaciarnie mają prawo otwierać się w niedziele. To ważne zwłaszcza przed świętami, gdy popyt na bukiety i dekoracje rośnie.

Saloniki prasowe i punkty gastronomiczne również mogą prowadzić sprzedaż bez ograniczeń czasowych. Restauracje, bary i food trucki obsługują klientów także w niedziele.

Sklepy prowadzone osobiście bez zakazu handlu

Przedsiębiorca prowadzący handel osobiście może otworzyć sklep w niedzielę. Musi działać we własnym imieniu i na własny rachunek. Taki punkt może być czynny 7 dni w tygodniu przez cały grudzień.

Dotyczy to najczęściej małych, rodzinnych sklepów spożywczych. Właściciel musi osobiście obsługiwać klientów. Nie może powierzyć tej pracy zatrudnionym pracownikom.

Wigilia po raz pierwszy dniem wolnym od handlu

Jednak 2025 rok przynosi istotną zmianę. 24 grudnia zostało oficjalnie uznane za dzień wolny od pracy. Sklepy będą zamknięte przez trzy dni z rzędu – od Wigilii do drugiego dnia świąt.

Zakupy przed świętami trzeba zaplanować wcześniej. Ostatni dzień na większe sprawunki to 23 grudnia (wtorek). Po świętach sklepy otworzą się dopiero 27 grudnia.

Ale 28 grudnia przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to kolejne zamknięcie większości placówek. Tylko sklepy wyłączone z zakazu handlu będą dostępne.

Zakupy bez pośpiechu dzięki grudniowym niedzielom

Trzy niedziele handlowe w grudniu to możliwość rozłożenia zakupów w czasie. Nie trzeba przepychać się w tłumach w ostatnią sobotę przed świętami. Spokojne weekendowe wizyty w sklepach pozwolą uniknąć stresu.

Stacje benzynowe, apteki i niektóre sklepy zapewniają dostęp do podstawowych produktów przez cały grudzień. Działają 7 dni w tygodniu, także w święta. To dobra opcja dla osób, które zapomniały o czymś ważnym.

Pamiętaj jednak, że wiele punktów może mieć skrócone godziny otwarcia w okresie świątecznym. Warto sprawdzić harmonogram konkretnego sklepu przed wizytą.

Bydgoszcz rozświetlona! Tłumy na otwarciu Jarmarku Świątecznego