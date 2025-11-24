- Wigilia 2025 będzie pierwszym dniem wolnym od pracy 24 grudnia w historii
- Sklepy będą zamknięte z mocy przepisów o zakazie handlu w święta
- Grudzień 2025 ma trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia
- Ostatnie zakupy przed świętami należy zrobić 23 grudnia
Spis treści
Wigilia wolna od pracy – co to oznacza dla Polaków?
Od 2025 roku 24 grudnia staje się oficjalnym dniem wolnym od pracy. Zmiana weszła w życie dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. Wigilia dołączyła do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok.
Dla milionów pracowników to długo oczekiwana zmiana. Dotychczas wielu z nich musiało brać urlop na żądanie lub wykorzystywać dzień wolny z nadgodzin.
Zakaz handlu w Wigilię – sklepy będą zamknięte
Wigilia jako dzień wolny od pracy automatycznie podlega przepisom ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Oznacza to, że 24 grudnia 2024 roku większość sklepów będzie zamknięta.
Zakaz obejmuje:
- Sieci handlowe i supermarkety
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Drogerie i sklepy RTV/AGD
Wyjątki od zakazu handlu to kwiaciarnie, cukiernie oraz sklepy działające w ramach działalności gospodarczej właściciela.
Niedziele handlowe w grudniu 2024 – kiedy zrobić zakupy?
Grudzień 2024 przynosi trzy niedziele handlowe. To idealna okazja do przedświątecznych zakupów.
Daty niedziel handlowych:
- 7 grudnia (pierwsza niedziela miesiąca)
- 14 grudnia (druga niedziela przed Bożym Narodzeniem)
- 21 grudnia (ostatnia niedziela przed świętami)
Niedziela 28 grudnia będzie już objęta zakazem handlu. Planując świąteczne zakupy, warto wykorzystać te trzy okazje.
Kiedy zrobić ostatnie zakupy przed świętami?
Sklepy będą otwarte w poniedziałek 23 grudnia. To ostatni dzień na dokończenie świątecznych przygotowań. Eksperci przewidują ogromne tłumy w tym dniu.
Warto zaplanować zakupy wcześniej – najlepiej wykorzystać niedzielę 21 grudnia. Unikniemy wtedy przedświątecznego szaleństwa i kolejek w sklepach.
Stacje benzynowe i apteki – co będzie otwarte w Wigilię?
Nie wszystko będzie zamknięte 24 grudnia. Stacje benzynowe działają bez ograniczeń. Apteki również pozostają otwarte w ramach dyżurów.
Restauracje i lokale gastronomiczne mogą funkcjonować normalnie. Decyzję o godzinach otwarcia podejmują właściciele.