Wigilia 2025 będzie pierwszym dniem wolnym od pracy 24 grudnia w historii

Sklepy będą zamknięte z mocy przepisów o zakazie handlu w święta

Grudzień 2025 ma trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia

Ostatnie zakupy przed świętami należy zrobić 23 grudnia

Wigilia wolna od pracy – co to oznacza dla Polaków?

Od 2025 roku 24 grudnia staje się oficjalnym dniem wolnym od pracy. Zmiana weszła w życie dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. Wigilia dołączyła do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok.

Dla milionów pracowników to długo oczekiwana zmiana. Dotychczas wielu z nich musiało brać urlop na żądanie lub wykorzystywać dzień wolny z nadgodzin.

Zakaz handlu w Wigilię – sklepy będą zamknięte

Wigilia jako dzień wolny od pracy automatycznie podlega przepisom ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Oznacza to, że 24 grudnia 2024 roku większość sklepów będzie zamknięta.

Zakaz obejmuje:

Sieci handlowe i supermarkety

Sklepy odzieżowe i obuwnicze

Drogerie i sklepy RTV/AGD

Wyjątki od zakazu handlu to kwiaciarnie, cukiernie oraz sklepy działające w ramach działalności gospodarczej właściciela.

Niedziele handlowe w grudniu 2024 – kiedy zrobić zakupy?

Grudzień 2024 przynosi trzy niedziele handlowe. To idealna okazja do przedświątecznych zakupów.

Daty niedziel handlowych:

7 grudnia (pierwsza niedziela miesiąca)

14 grudnia (druga niedziela przed Bożym Narodzeniem)

21 grudnia (ostatnia niedziela przed świętami)

Niedziela 28 grudnia będzie już objęta zakazem handlu. Planując świąteczne zakupy, warto wykorzystać te trzy okazje.

Kiedy zrobić ostatnie zakupy przed świętami?

Sklepy będą otwarte w poniedziałek 23 grudnia. To ostatni dzień na dokończenie świątecznych przygotowań. Eksperci przewidują ogromne tłumy w tym dniu.

Warto zaplanować zakupy wcześniej – najlepiej wykorzystać niedzielę 21 grudnia. Unikniemy wtedy przedświątecznego szaleństwa i kolejek w sklepach.

Stacje benzynowe i apteki – co będzie otwarte w Wigilię?

Nie wszystko będzie zamknięte 24 grudnia. Stacje benzynowe działają bez ograniczeń. Apteki również pozostają otwarte w ramach dyżurów.

Restauracje i lokale gastronomiczne mogą funkcjonować normalnie. Decyzję o godzinach otwarcia podejmują właściciele.

