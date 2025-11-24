Nowy zakaz w Wigilię! Surowe przepisy zaskoczą Polaków 24 grudnia?

Marta Kowalska
2025-11-24 10:36

Wigilia 2025 to historyczna chwila – pierwszy raz Polacy oficjalnie nie pracują 24 grudnia. Ale radość z wolnego może przyćmić jeden istotny zakaz, o którym wielu zapomina. Ten przepis zmieni sposób przygotowań do świąt.

Kobieta w beżowym swetrze nakrywająca do stołu na Wigilię, obok choinka. Biały obrus, biała zastawa, gałązki choinki, świece i szyszki tworzą świąteczny klimat. Więcej o przygotowaniach do świąt przeczytasz na Super Biznes.

Kobieta w beżowym swetrze nakrywająca do stołu na Wigilię, obok choinka. Biały obrus, biała zastawa, gałązki choinki, świece i szyszki tworzą świąteczny klimat.
  • Wigilia 2025 będzie pierwszym dniem wolnym od pracy 24 grudnia w historii
  • Sklepy będą zamknięte z mocy przepisów o zakazie handlu w święta
  • Grudzień 2025 ma trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia
  • Ostatnie zakupy przed świętami należy zrobić 23 grudnia
Wigilia wolna od pracy – co to oznacza dla Polaków?

Od 2025 roku 24 grudnia staje się oficjalnym dniem wolnym od pracy. Zmiana weszła w życie dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. Wigilia dołączyła do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie czy Nowy Rok.

Dla milionów pracowników to długo oczekiwana zmiana. Dotychczas wielu z nich musiało brać urlop na żądanie lub wykorzystywać dzień wolny z nadgodzin.

Zakaz handlu w Wigilię – sklepy będą zamknięte

Wigilia jako dzień wolny od pracy automatycznie podlega przepisom ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Oznacza to, że 24 grudnia 2024 roku większość sklepów będzie zamknięta.

Zakaz obejmuje:

  • Sieci handlowe i supermarkety
  • Sklepy odzieżowe i obuwnicze
  • Drogerie i sklepy RTV/AGD

Wyjątki od zakazu handlu to kwiaciarnie, cukiernie oraz sklepy działające w ramach działalności gospodarczej właściciela.

Niedziele handlowe w grudniu 2024 – kiedy zrobić zakupy?

Grudzień 2024 przynosi trzy niedziele handlowe. To idealna okazja do przedświątecznych zakupów.

Daty niedziel handlowych:

  • 7 grudnia (pierwsza niedziela miesiąca)
  • 14 grudnia (druga niedziela przed Bożym Narodzeniem)
  • 21 grudnia (ostatnia niedziela przed świętami)

Niedziela 28 grudnia będzie już objęta zakazem handlu. Planując świąteczne zakupy, warto wykorzystać te trzy okazje.

Kiedy zrobić ostatnie zakupy przed świętami?

Sklepy będą otwarte w poniedziałek 23 grudnia. To ostatni dzień na dokończenie świątecznych przygotowań. Eksperci przewidują ogromne tłumy w tym dniu.

Warto zaplanować zakupy wcześniej – najlepiej wykorzystać niedzielę 21 grudnia. Unikniemy wtedy przedświątecznego szaleństwa i kolejek w sklepach.

Stacje benzynowe i apteki – co będzie otwarte w Wigilię?

Nie wszystko będzie zamknięte 24 grudnia. Stacje benzynowe działają bez ograniczeń. Apteki również pozostają otwarte w ramach dyżurów.

Restauracje i lokale gastronomiczne mogą funkcjonować normalnie. Decyzję o godzinach otwarcia podejmują właściciele.

WIGILIA