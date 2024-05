Biedronka zapłaci pracownikom nocleg i wyżywienie! Zmiany od czerwca

Praca wakacyjna w Biedronce – ile można zarobić?

Już ósmy rok z rzędu Biedronka oferuje swoim pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnia kandydatów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach. Dla nowo zatrudnionych Biedronka proponuje stawkę godzinową od 28,10 zł brutto, pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie.

Pierwsi kandydaci zostaną zatrudnieni od czerwca – aplikacje można składać poprzez stronę www.pracawbiedronce.pl/praca-wakacyjna/. Aby uprościć proces rekrutacyjny, kandydaci nie muszą dołączać CV.

Letnie delegacje pracowników Biedronki

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem, mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i ci zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji. W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek. Wyjazdy osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia.

Praktyki studenckie w Biedronce

W wakacje Biedronka zaprasza studentów, którzy chcą odbyć 3-miesięczne płatne praktyki letnie. Jak co roku, w kwietniu rozpoczęła się rekrutacja do programu Owocne Wakacje, w którym praktykanci w Biurze Głównym w Warszawie oraz Biurach Regionu w całej Polsce codziennie będą zdobywać praktyczną wiedzę o branży retail. Biedronka oferuje praktykantom umowę zlecenie i atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 4800 zł brutto, w zależności od liczby przepracowanych godzin. Rekrutacja trwa do końca maja. W trakcie praktyk studenci będą uczestniczyć m. in. w spotkaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, logistyki, budowy marki własnej oraz przekazywania informacji zwrotnej. Zrealizują także projekt pod okiem mentora. Po zakończeniu płatnych praktyk otrzymają certyfikat, a także będą mieli możliwość rozpoczęcia kariery w Biedronce.

