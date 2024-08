Bilet kupiony, brak miejsca w samolocie. RPO interweniuje wobec nadużyć

Overbooking - na wszelki wypadek sprzedać więcej niż się ma

Problem overbookingu został nagłośniony gdy w czerwcu br. jedna z pasażerek lotu z Krakowa na Rodos nie została przez załogę wpuszczona na pokład, a dodatkowo nie mogła złożyć reklamacji na stronie internetowej przewoźnika.

W przypadku problemów takich jak overbooking, odwołane lub opóźnione loty, pasażerowie mają prawo do odszkodowania, zwrotu kosztów oraz opieki ze strony przewoźnika. Taki formularz o odszkodowanie powinno być można pobrać ze strony internetowej przewoźnika. Niestety formularze elektroniczne opracowane przez Ryanair nie przewidują możliwości złożenia reklamacji, dotyczą jedynie odwołania lub opóźnienia lotu. Na stronie przewoźnika nie ma formularza dotyczącego overbookingu.

Gdy na lot stawi się więcej osób niż jest dostępnych miejsc, niektórzy pasażerowie mogą zostać zmuszeni do zmiany planów i odwołania lotu. W takich przypadkach przewoźnik zwykle oferuje odszkodowanie oraz alternatywne połączenia, jednak dla wielu podróżnych oznacza to poważne niedogodności, w tym opóźnienia, zmiany harmonogramu podróży czy stres związany z niepewnością.

Prawa pasażera a overbooking

Kluczowe w regulacjach ochrony praw pasażerów lotniczych jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie odszkodowania i pomocy w przypadku overbookingu, odwołania i opóźnienia lotu. Z rozporządzenia wynika, że jeśli pasażer nie może wejść na pokład z powodu overbookingu, linia lotnicza musi zaoferować:

Alternatywny lot

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład od 250 do 600 euro

Opiekę - pasażerowie mają prawo do posiłków, napojów, zakwaterowania w hotelu w razie konieczności

Co dalej z overbookingiem – tłumaczy ekspert ds. pasażerów David Janoszka z AirCashBack

Opinia UOKiK może odegrać ważną rolę w ochronie praw pasażerów, analizując praktyki overbookingu stosowane przez linie lotnicze. Wbrew przekonaniu wielu pasażerów, odmowa przyjęcia na pokład z powodu overbookingu nie jest często spotykanym zjawiskiem i może stąd też powszechność dokonywania przez przewoźników lotniczych nadsprzedaży biletów na loty.

Nie jest tajemnicą, że w szczególności tanie linie lotnicze, czyli przede wszystkim Wizz Air czy Ryanair, stosują tę praktykę, jednakże z wieloletniego doświadczenia w działaniu na rzecz poszkodowanych pasażerów mogę stwierdzić, że choć bardzo często pasażerowie podejrzewają bycie ofiarą overbookingu, faktycznie jedynie niewielki procent takich podejrzeń okazuje się słuszny. Odmowa przyjęcia na pokład bowiem – nie licząc sytuacji, w której pasażer spóźnia się na boarding, choćby np. z powodu kolejki do odprawy bagażowej czy kontroli bezpieczeństwa – nierzadko następuje wskutek skróconego czasu boardingu, usterki technicznej samolotu czy nawet wysokich temperatur, mających wpływ na ograniczony udźwig maszyny. Nie oznacza to jednak, że w tych sytuacjach nie przysługuje pasażerowi odszkodowanie – zgodnie z wytycznymi interpretacyjnymi dotyczącymi rozporządzenia (WE) nr 261/2004 “pojęcie odmowy przyjęcia na pokład obejmuje jednak nie tylko przypadki zawyżonej liczby rezerwacji, ale także odmowę przyjęcia na pokład z innych powodów, takich jak przyczyny operacyjne”.

Niemniej jeżeli już faktycznie dochodzi konkretnie do wystąpienia sytuacji, w której dla pasażerów czekających na boarding nie ma miejsc w samolocie, linie lotnicze mają obowiązek wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. Zazwyczaj jest to ustalona indywidualnie kwota odszkodowania czy bon do wykorzystania na zakup biletów u danej linii lotniczej. Ponadto osobie, której odmówiono wejścia na pokład, przewoźnik lotniczy ma obowiązek zagwarantować lot alternatywny w najbliższym możliwym terminie albo w terminie dogodnym dla pasażera oraz zapewnić opiekę w postaci posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania na lot alternatywny, zakwaterowania w hotelu, jeżeli zachodzi konieczność oczekiwania na lot alternatywny przez noc, oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.