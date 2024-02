Billboard Biedronki aresztowany? Lidl winszuje!

Nie tylko budowa ma opóźnienie. Audyt CPK z poślizgiem. Co się dzieje?

Wojna handlowa popularnych dyskontów przybiera na sile! Jak informowaliśmy wcześniej, Lidl postanowił pozwać swojego największego konkurenta. Zarzucił Biedronce nieuczciwą konkurencję, ponieważ ta w swojej kampanii billboardowej wykorzystywała hasło „Od 2002 roku Biedronka tańsza niż Lidl”. Przy reklamach nie podano jednak informacji, na jakie dane konkretnie powołuje się portugalski gigant. I w efekcie sąd przyznał rację Lidlowi. Według wcześniejszych doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie miał zażądać zaniechania popełniania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wykorzystywaniu hasła reklamowego „Od 2022 roku Biedronka Codziennie niskie ceny tańsza niż Lidl” oraz nakazał natychmiastowego usunięcia „skutków popełniania czynu nieuczciwej konkurencji”.

Wymóg dotyczy zatem zajęcia materiałów reklamowych, w których wykorzystywane jest to hasło reklamowe na czas trwania postępowania. Ze zdjęć przekazanych przez agencję reklamową „Komunikacja Plus” wynika, że proces na dobre się rozpoczął. Nie tyle, że plakaty Biedronki zostały pochowane – co zostały one na razie specjalnie oznaczone przez komornika. Zdjęcia dokonano na ul. Plastycznej 10 w Warszawie.