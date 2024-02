Kolejna odsłona wojny cenowej Lidla z Biedronką! Komornik zajmie plakaty portugalskiej sieci

Wysypano ukraińską fasolę na granicy. Wicepremier Ukrainy: to dywersja

Walka cenowa Lidla z Biedronką

Od początku roku Lidl i Biedronka toczą wojnę na ceny, prześcigając się w promocjach i obniżkach cen do poziomu dawno nie widzianych. W ramach walki o klienta Biedronka prowadzi kampanię billboardową i paragonową z hasłem „Od 2002 roku Biedronka tańsza niż Lidl”. Przy reklamach nie podano informacji, na jakie dane powołuje się portugalski gigant. Lidl nie zgadza się z tym stwierdzeniem i postanowił pójść do sądu. Sieć złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przed wszczęciem postępowania. Lidl chce bowiem oskarżyć Biedronkę o czyn nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe - pierwsze plakaty informujące, że jedna sieć handlowa jest tańsza od drugiej wywiesił Lidl. Można było na nich przeczytać, że „w 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka". Dodano na nich jednak, że na niższe ceny "wskazują jednoznacznie łączne wyniki koszyków "Fakt" i niezależnych badań ASM Sales Force Agency”.

Komornik zajmie plakaty Biedronki

Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Lidla postanowił udzielić zabezpieczenia. Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do treści decyzji sądu, w której czytamy, że zabezpieczenie ma polegać na nakazaniu „zaniechania popełniania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wykorzystywaniu hasła reklamowego „Od 2022 roku Biedronka Codziennie niskie ceny tańsza niż Lidl” oraz na usunięciu „skutków popełniania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wykorzystywaniu hasła reklamowego „Od 2022 roku Biedronka Codziennie niskie ceny tańsza niż Lidl”. Z informacji portalu Wiadomoscihandlowe.pl wynika, że komornik ma zakleić plakaty przed sklepami Biedronka.

Dobra, ktoś wie o co chodzi z tą imba Biedronka vs Lidl?Niby wszystko fajnie, bo i pośmiać się można i ceny pewnie trochę niższe ale z tą wódką po 9.99 to już przesadzają. pic.twitter.com/jKXpoNehSU— Ariel Drabiński (@DrabinskiAriel) February 17, 2024

