To najpopularniejsze sieci handlowe. Biedronka vs Lidl. Kto wygrał?

Dopłaty do 135 tys. zł do remontu! Trzeba złożyć wniosek

Biedronka czy Lidl?

Największa rywalizacja o klienta toczyła się wśród sieci spożywczych i tam doszło do znaczących zmian. Choć ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii sieci spożywczych — Lidl - zwiększył swój udział w listach zakupów (o 0,55 p.p.) okazało się to niewystarczające do utrzymania pozycji. Wzrost o 3,22 p.p. dał natomiast Biedronce (pierwszy raz od pięciu lat) fotel lidera. Na trzecim, czwartym oraz piątym miejscu znalazły się kolejno: Auchan, Kaufland oraz Dino. Ich miejsca są takie same, jak w ubiegłorocznym rankingu.

Polacy pokochali Action

Wyjątkowa sytuacja miała miejsce w kategorii dyskontów niespożywczych. Ponad 50 proc. udziału w listach zakupów tej kategorii przypadło sieci Action, która poprawiła swój wynik względem poprzedniego roku o rekordowe 13,43 p.p. Na drugim miejscu, z udziałem w listach zakupów równym 36,62% znalazła się sieć Pepco, która jednocześnie zanotowała spadek. Trzecie miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku zajęła sieć Dealz.

Rossmann i Ikea powalili konkurencję na kolana

Bez zmian na czołowych miejscach pozostały sieci w kategorii drogerii oraz wyposażenia domu i ogrodu. Zdecydowanym liderem jest sieć Rossmann, której udział w listach zakupów wśród drogerii wyniósł 92,66 proc. Na drugim miejscu znalazła się sieć Jeronimo Martens – Hebe na trzecim — Super Pharm. Sklepy sieci Rossmann odwiedza codziennie ponad 1 milion Polaków w blisko 1800 drogeriach i drogerii internetowej.

Bardziej wyrównana walka, choć z wciąż wyraźnym liderem toczyła się w kategorii dom i ogród. Pierwsze miejsce ponownie zajęła sieć Ikea, która zwiększyła swój udział w listach zakupów z tej kategorii do 38,63 proc. Drugie miejsce zajęła Castorama, a trzecie — Lerloy Merlin.

Papier toaletowy liderem zakupów

W 2023 roku wśród top 10 produktów na listach zakupów zarówno w sklepach spożywczych, jak i drogeriach oraz dyskontach niespożywczych znalazł się papier toaletowy. Na listach zakupów do sklepów z wyposażeniem domu i ogrodu pojawiły się natomiast takie dodatki jak szklanki czy talerze.

Jak wynika z analizy Centrum Monitorowania Rynku w 2023 roku, podobnie jak w 2022, nadal płaciliśmy za zakupy więcej, chociaż w koszykach znajdowało się mniej produktów. Klienci dyskontów płacili za zakupy średnio 62 zł, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem, choć do ich koszyków trafiało średnio o 7 opakowań produktów mniej niż w 2022 r.

QUIZ PRL: Tak handlowo w PRL-u. Pamiętasz polowanie na produkty? Pytanie 1 z 10 Hasło, które stało się inspiracją gry planszowej o handlu w PRL to: pan tu nie stał pan tu zasłabł zasłałem panu łóżko Dalej