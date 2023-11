Tych sklepów w Polsce jest najwięcej! Żabka, Lidl, Biedronka?

Nowe niedziele handlowe w grudniu 2023. Wiadomo, co z Wigilią!

Sklepy Żabka rosną w siłę. Jubileuszowa, 10 000. Żabka została otwarta 27 października 2023 w Starym Browarze w Poznaniu. Sieć jest zdecydowanym liderem w ilości posiadanych sklepów w Polsce. Ile sklepów mają pozostałe wielkie sieci handlowe:

* Biedronka

Pod koniec listopada 2023 r. sieć Biedronka otworzyła swój 3500. sklep. Placówka powstała w Skórzewie i została zaprojektowana zgodnie ze standardem 3.0. W sklepie po raz pierwszy w historii sieci zainstalowano elektroniczne cenówki.

* Dino

Na koniec września 2023 r. sieć Dino liczyła 2340 placówek, wobec 2069 rok wcześniej. Na koniec miesiąca łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 921,4 tys. metrów kwadratowych i była o 13,4 proc. większa niż rok wcześniej.

* Lidl

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. W Polsce sieć ma ok. 900 sklepów.

* Carrefour

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. sieć Carrefour miała w Polsce 844 sklepy, w tym: 95 hipermarketów, 151 supermarketów, 591 placówek convenience oraz 7 sklepów dyskontowych. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

* Aldi

Aldi świętuje 15-lecie obecności na polskim rynku. Sieć obecna jest w każdym województwie, w 195 miastach i posiada ponad 280 sklepów, a rok 2023 zakończy z ilością ponad 300 sklepów. Do 2028 roku ALDI chce mieć 650 sklepów, zaś w perspektywie dekady aż 1000.

* Netto

Sieć handlowa Netto obecna jest na polskim rynku od 28 lat. Przez ten czas wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych, posiada ponad 660 sklepów i zatrudniając ponad 9 tys. osób.

* Auchan

Auchan ma w Polsce ok. 70 hipermarketów i ponad 30 supermarketów oraz sklep autonomiczny Auchan Go. Ponadto sieć współpracuje z ok. 40 sklepami franczyzowymi.

* Kaufland

16 listopada 2023 Kaufland otworzył swoją 241. placówkę w Polsce. Sklep ruszył w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu.

* E.Leclerc

Najnowszy sklep E.Leclerc ruszył 15 listopada 2023 w Jeleniej Górze.Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 43 sklepach. Sklepy E.Leclerc są obecne w Polsce od 28 lat.

* Stokrotka

W 2022 roku Stokrotka otworzyła 126 sklepów, kończąc rok z 916 placówkami. Właścicielem sieci jest MAXIMA GRUPĖ, która prowadzi w naszym kraju również sklep internetowy Barbora.

* Polomarket

Grupa POLOmarket to duża polska sieć supermarketów. Tworzą ją spółki detaliczne prowadzące sklepy, a także spółka logistyczno-zakupowa dysponująca trzema centrami logistycznymi. Firma ma obecnie280 placówek na terenie całej Polski.

* Intermarche

Supermarkety spożywcze Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw to obecnie189 sklepów.

* Spar

Spar to jedna z największych na świecie sieci niezależnych sprzedawców detalicznych. Ma sklepy spożywcze działające w 49 krajach na 4 kontynentach. Posiada cztery formaty sklepów: Spar Express, Spar mini, Supermarket Spar i Eurospar.W Polsce pod tym logo działa ok. 200 sklepów.

