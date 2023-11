Awantury przy kasie w Biedronce to już przeszłość! Wystarczyła drobna zmiana

Ceny w Biedronce

- Komfort i wygoda klientów, także w zakresie przejrzystości cen oferowanych w sieci produktów jest dla Biedronki priorytetem. Tym razem udowadnia to stawiając na nowatorskie rozwiązanie technologiczne – elektroniczne oznaczanie cen każdego z produktów dostępnych na sali sprzedaży podpoznańskiego sklepu. Wystarczy raz powiązać dany produkt z jego ceną zapisaną w centralnym systemie SAP Biedronki, aby przy każdej zmianie ceny, automatycznie umieszczała się ona już jako poprawna na sklepowej półce -wyjaśnia sieć Biedronka. Ciekawe jest to, że nowoczesne e-oznaczenia bardzo przypominają papier, dzięki temu mają nie męczyć oczu konsumentów śledzących dokładnie ceny produktów i promocje w Biedronce. Nowy system ma zminimalizować ryzyko występowania różnic pomiędzy cenami na półkach, a tymi przy kasie. Przypomnijmy, że wcześniej sieć była karana przez UOKIK za uwidacznianiu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. Po tej aferze została zobowiązana do umieszczania informacji o tym że obowiązuje cena z półki. Warto zaznaczyć, że klient de facto zawiera niepisaną umowę ze sklepem i decyduje się na produkt po cenie, jaką widzi na półce. Zatem jeśli przy kasie okazuje się, że cena jest wyższa, to klient ma prawo zażądać ceny z półki. Jeśli kasjer nie dostosuje się do tego, to o sprawie należy niezwłocznie powiadomić kierownika sklepu i inspekcję handlową. Sklepy muszą przestrzegać praw konsumentów.

