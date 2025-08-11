Ważne zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności. Nowe reguły od 14 sierpnia

Od 14 sierpnia 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności, które wprowadzają istotne zmiany w kwalifikacjach wymaganych od lekarzy oraz procedurach postępowania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że wszystkie nowelizacje mają na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu orzekania o niepełnosprawności.

  • Przewodniczącym składu orzekającego może zostać lekarz specjalista, w trakcie specjalizacji (min. 3. rok) lub z 5-letnim doświadczeniem zawodowym
  • Wprowadzono obowiązkową weryfikację dokumentacji przez wyznaczonego lekarza pod kątem kompletności i konieczności uzupełnień
  • Skład orzekający dobierany jest na podstawie konkretnego schorzenia, z możliwością uzupełnienia o dodatkowego specjalistę
  • Ujednolicono kwalifikacje wszystkich członków składów orzekających zgodnie z nowymi standardami
Nowe kwalifikacje lekarzy w orzeczeniach o niepełnosprawności

Najważniejszą zmianą w orzeczeniach o niepełnosprawności są nowe kwalifikacje wymagane od przewodniczącego składu orzekającego. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, funkcję tę może pełnić:

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej pierwszego stopnia
  • lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który ukończył moduł podstawowy lub jest w trakcie trzeciego roku szkolenia w przypadku specjalizacji z modułem jednolitym
  • lekarz wykonujący zawód przez okres co najmniej 5 lat (z określonymi wyłączeniami)

Przepisy szczególnie wymieniają kluczowe dziedziny medycyny, takie jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka oraz otorynolaryngologia.

Zmiany w składach orzekających od 14 sierpnia

Nowe przepisy o niepełnosprawności wprowadzają również istotne zmiany dotyczące wszystkich członków składów orzekających. Ujednolicono kwalifikacje, stosując te same kryteria co dla przewodniczących:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu
  • tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej pierwszego stopnia
  • bycie w trakcie trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z analogicznymi wyłączeniami

Z 5-letniego okresu doświadczenia wyklucza się czas odbywania stażu podyplomowego, wykonywania zawodu na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz prawa ograniczonego do określonego zakresu czynności.

Usprawnienia procesu orzekania o niepełnosprawności

Nowelizacja wprowadza również proceduralne usprawnienia w procesie orzekania o niepełnosprawności. Kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu.

Weryfikacja obejmuje sprawdzenie:

  • kompletności dokumentacji
  • konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą

Na podstawie rozpoznanego schorzenia osoby zainteresowanej proponowany jest odpowiedni lekarz-przewodniczący składu orzekającego.

Możliwość uzupełnienia składu o dodatkowego specjalistę

Zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności przewidują również elastyczność w doborze składu orzekającego. Skład powoływany spośród członków powiatowego lub wojewódzkiego zespołu może być w razie potrzeby uzupełniony o dodatkowego lekarza-członka zespołu.

Dodatkowy specjalista może zostać powołany, jeśli jego udział może mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę rozpoznanego schorzenia.

Kiedy wchodzą nowe przepisy o niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2025 r., ogłoszone 30 lipca 2025 r. w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia, czyli 14 sierpnia 2025 roku.

Wszystkie wprowadzone zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności mają na celu usprawnienie systemu i zapewnienie bardziej precyzyjnego oraz sprawiedliwego procesu orzekania, dostosowanego do specyfiki różnych schorzeń i potrzeb pacjentów.

