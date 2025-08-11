- Przewodniczącym składu orzekającego może zostać lekarz specjalista, w trakcie specjalizacji (min. 3. rok) lub z 5-letnim doświadczeniem zawodowym
- Wprowadzono obowiązkową weryfikację dokumentacji przez wyznaczonego lekarza pod kątem kompletności i konieczności uzupełnień
- Skład orzekający dobierany jest na podstawie konkretnego schorzenia, z możliwością uzupełnienia o dodatkowego specjalistę
- Ujednolicono kwalifikacje wszystkich członków składów orzekających zgodnie z nowymi standardami
Spis treści
Nowe kwalifikacje lekarzy w orzeczeniach o niepełnosprawności
Najważniejszą zmianą w orzeczeniach o niepełnosprawności są nowe kwalifikacje wymagane od przewodniczącego składu orzekającego. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, funkcję tę może pełnić:
- lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej pierwszego stopnia
- lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który ukończył moduł podstawowy lub jest w trakcie trzeciego roku szkolenia w przypadku specjalizacji z modułem jednolitym
- lekarz wykonujący zawód przez okres co najmniej 5 lat (z określonymi wyłączeniami)
Przepisy szczególnie wymieniają kluczowe dziedziny medycyny, takie jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka oraz otorynolaryngologia.
Zmiany w składach orzekających od 14 sierpnia
Nowe przepisy o niepełnosprawności wprowadzają również istotne zmiany dotyczące wszystkich członków składów orzekających. Ujednolicono kwalifikacje, stosując te same kryteria co dla przewodniczących:
- posiadanie prawa wykonywania zawodu
- tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej pierwszego stopnia
- bycie w trakcie trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z analogicznymi wyłączeniami
Z 5-letniego okresu doświadczenia wyklucza się czas odbywania stażu podyplomowego, wykonywania zawodu na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz prawa ograniczonego do określonego zakresu czynności.
Usprawnienia procesu orzekania o niepełnosprawności
Nowelizacja wprowadza również proceduralne usprawnienia w procesie orzekania o niepełnosprawności. Kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu.
Weryfikacja obejmuje sprawdzenie:
- kompletności dokumentacji
- konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą
Na podstawie rozpoznanego schorzenia osoby zainteresowanej proponowany jest odpowiedni lekarz-przewodniczący składu orzekającego.
Możliwość uzupełnienia składu o dodatkowego specjalistę
Zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności przewidują również elastyczność w doborze składu orzekającego. Skład powoływany spośród członków powiatowego lub wojewódzkiego zespołu może być w razie potrzeby uzupełniony o dodatkowego lekarza-członka zespołu.
Dodatkowy specjalista może zostać powołany, jeśli jego udział może mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę rozpoznanego schorzenia.
Kiedy wchodzą nowe przepisy o niepełnosprawności
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2025 r., ogłoszone 30 lipca 2025 r. w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia, czyli 14 sierpnia 2025 roku.
Wszystkie wprowadzone zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności mają na celu usprawnienie systemu i zapewnienie bardziej precyzyjnego oraz sprawiedliwego procesu orzekania, dostosowanego do specyfiki różnych schorzeń i potrzeb pacjentów.