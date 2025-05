Spis treści

Statystyki są wymowne - według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku, aż 62 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce stanowią osoby powyżej 60. roku życia. To pokazuje, jak silna jest korelacja między wiekiem a zjawiskiem niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dla seniora może znacząco poprawić jakość życia poprzez dostęp do dodatkowych świadczeń, ulg i uprawnień. Warto więc rozważyć tę możliwość, jeśli senior zmaga się z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu wynikającymi z obniżonej sprawności.

Definicja niepełnosprawności w świetle prawa

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza "trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy."

Co oznacza "niezdolność do wypełniania ról społecznych"? Choć ustawodawca nie definiuje tego pojęcia wprost, w praktyce rozumie się przez to brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym z powodu barier ograniczających wykonywanie codziennych czynności. Mogą to być trudności w:

poruszaniu się,

samoobsłudze,

komunikacji czy

wykonywaniu podstawowych zadań życia codziennego.

Warto podkreślić, że przy orzekaniu o niepełnosprawności nie bierze się pod uwagę wyłącznie stanu zdrowia. System orzeczniczy uwzględnia kompleksowo fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Sam podeszły wiek nie jest automatycznym powodem uznania kogoś za osobę niepełnosprawną. Jednak jeśli wiek pociąga za sobą ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu związane z obniżoną sprawnością organizmu, może być pośrednim czynnikiem determinującym niepełnosprawność.

Stopnie niepełnosprawności i sposób ich ustalania

Dla osób, które ukończyły 16 rok życia (w tym seniorów), system orzeczniczy przewiduje trzy stopnie niepełnosprawności:

Stopień lekki

Przysługuje osobie, która:

Ma naruszoną sprawność organizmu powodującą istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy (np. może pracować tylko na pół etatu), lub

Posiada ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które można kompensować przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub technicznych (jak okulary, protezy, implanty ślimakowe).

Stopień umiarkowany

Przysługuje osobie, która:

Ma naruszoną sprawność organizmu powodującą niezdolność do pracy albo potrzebę przystosowania stanowiska pracy (pozostaje zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej), lub

Wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Stopień znaczny

Przysługuje osobie, która:

Ma naruszoną sprawność organizmu powodującą niezdolność do pracy albo potrzebę przystosowania stanowiska pracy, oraz

W związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, potrzebuje stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu (np. w zakresie pielęgnacji, karmienia czy poruszania się).

Proces uzyskania orzeczenia

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, senior lub jego przedstawiciel ustawowy musi złożyć wniosek do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami z 2025 roku, wniosek o wydanie orzeczenia musi zostać rozpatrzony:

W I instancji (przez powiatowy/miejski zespół) - w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące

W II instancji (w przypadku odwołania) - w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące

W przypadku niezadowolenia z wydanego orzeczenia, można się od niego odwołać:

W terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia powiatowego/miejskiego zespołu - do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

W terminie 1 miesiąca od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu - do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Warto pamiętać, że w przypadku osób posiadających już orzeczenie na czas określony, wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Od 2025 roku funkcjonuje również system elektronicznej weryfikacji ważności orzeczeń, co ułatwia korzystanie z przysługujących ulg i uprawnień.

W przypadku seniorów, podczas orzekania szczególną uwagę zwraca się na stopień samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności oraz zakres niezbędnej pomocy ze strony innych osób.

Korzyści wynikające z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Seniorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z wielu świadczeń, ulg i uprawnień:

Świadczenia finansowe

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł miesięcznie - przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wszystkim, którzy ukończyli 75 lat (niezależnie od posiadania orzeczenia). Uwaga: zasiłek pielęgnacyjny nie może być pobierany jednocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym (348,22 zł), który przysługuje wszystkim seniorom po 75. roku życia. Dla osób powyżej 75 lat korzystniejsze jest więc pobieranie dodatku pielęgnacyjnego.

Ulgi zdrowotne

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Obejmuje to:

ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Obejmuje to: Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej



Świadczenia w szpitalach



Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej



Usługi farmaceutyczne w aptekach



Świadczenia rehabilitacji leczniczej (bez limitu)



Uwaga! "Poza kolejnością" oznacza, że świadczenie powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli to niemożliwe - w innym terminie, ale poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących (w przypadku specjalistów - nie później niż w ciągu 7 dni roboczych).

Prawo do uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Ulgi podatkowe

Ulga rehabilitacyjna w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego , dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od stopnia niepełnosprawności. W ramach ulgi można odliczyć od podatku m.in. koszty:

, dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od stopnia niepełnosprawności. W ramach ulgi można odliczyć od podatku m.in. koszty: Adaptacji i wyposażenia mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności



Przystosowania pojazdu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności



Zakupu, naprawy lub najmu wyrobów medycznych



Zakupu, naprawy lub najmu sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych



Udziału w turnusie rehabilitacyjnym



Pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych



Zabiegów rehabilitacyjnych



Zakupu leków (w wysokości różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł)



Zakupu pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych (do kwoty 2 280 zł)

Inne przywileje

Karta parkingowa - dla osób mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz wskazanie do wydania karty w orzeczeniu

Zwolnienie z abonamentu RTV - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wszystkich seniorów po 75. roku życia oraz osób, które ukończyły 60 lat, mają prawo do emerytury i ich emerytura nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia

Dofinansowane turnusy rehabilitacyjne - dla osób z każdym stopniem niepełnosprawności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1705 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1689 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz.U. z 2024 r., poz. 1961)

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W konkretnych sprawach dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń czy ulg, zaleca się kontakt z odpowiednimi instytucjami oraz zasięgnięcie opinii specjalisty (prawnika, pracownika socjalnego lub doradcy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego).

