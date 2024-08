Zmiany w orzeczeniu o niepełnosprawności. Dokument ma wpływ na rentę lub urlop

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Jakie choroby dają podstawę do orzeczenia o niepełnosprawności?

Lista chorób będących podstawą do orzeczenia o niepełnosprawności jest wymieniona w § 32 Rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Przykładowo:

wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu

choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej

zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia

wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca

choroby wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności

nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi

niewydolność żył głębokich z powikłaniami

przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii

przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii

przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii

choroby nerek o różnej etiologii

Za orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop

Zgodnie z art. 19. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

„Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności”.

Zgodnie z art. 20. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

„Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym”.

Orzeczenie o niepełnosprawności - nowe zasady

W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, wprowadzone zostaną przepisy, które umożliwią zachowanie statusu osób niepełnosprawnych przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia.

Chodzi także o usprawnienie pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z ewentualnym skumulowaniem wniosków o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, złożonych w ostatnim możliwym terminie.

Treść Ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych