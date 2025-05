To już za chwilę!

Spis treści

Koniec z częstym odnawianiem dokumentów

Dotychczasowy system sprawiał ogromne trudności osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Komisje orzecznicze często wydawały orzeczenia o niepełnosprawności z bardzo krótkim terminem ważności, nawet w przypadkach chorób genetycznych, gdzie stan zdrowia nie ma szans na poprawę.

To oznaczało dla rodzin konieczność ciągłego zbierania dokumentów medycznych, chodzenia po lekarzach i składania kolejnych wniosków. Wyobraźmy sobie rodzica dziecka z mukowiscydozą, który co rok musi przechodzić przez całą procedurę od nowa, mimo że choroba jest nieuleczalna. To był prawdziwy absurd systemu, który wreszcie zostanie naprawiony.

Nowe zasady to prawdziwa ulga

Wprowadzone przepisy ustalają konkretne minimalne okresy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Dla osób powyżej 16. roku życia z rzadkimi chorobami genetycznymi lub zespołem Downa orzeczenie będzie ważne przez co najmniej 7 lat. To dotyczy 208 różnych chorób, takich jak wodogłowie wrodzone, mukowiscydoza czy rdzeniowy zanik mięśni.

Młodsze dzieci, do 16. roku życia, będą otrzymywać orzeczenia na minimum 3 lata. A jeśli u dziecka zostanie potwierdzona rzadka choroba genetyczna lub zespół Downa, może otrzymać orzeczenie aż do ukończenia 16 lat. To ogromna zmiana dla rodziców, którzy wreszcie będą mogli skupić się na opiece nad dzieckiem, a nie na załatwianiu papierów.

Korzyści dla wszystkich

Nowe przepisy to wygrana dla wszystkich zaangażowanych stron. Rodziny osób z niepełnosprawnościami wreszcie odetchną z ulgą, bo nie będą musiały co roku biegać po urzędach i lekarzach. Mniej stresu, mniej kosztów związanych z badaniami i dokumentami, więcej czasu na normalne życie.

System opieki zdrowotnej również skorzysta na zmianach. W Polsce działa 16 wojewódzkich zespołów orzeczniczych i aż 295 powiatowych. Wszyscy będą mogli skupić się na rzeczywiście potrzebnych sprawach, zamiast mechanicznie przedłużać orzeczenia w oczywistych przypadkach.

Polecany artykuł: 10 świadczeń i ulg dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Co dają orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności to klucz do wielu form pomocy państwa. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, które często są podstawą utrzymania całej rodziny. Do tego dochodzą ulgi podatkowe, w tym możliwość odliczania wydatków na rehabilitację.

Ważne są także udogodnienia w opiece zdrowotnej - pierwszeństwo w dostępie do rehabilitacji, leczenie sanatoryjne czy Karta Parkingowa, która ułatwia codzienne funkcjonowanie. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w szkole, asystenta czy indywidualny tok nauczania.

Skala problemu w liczbach

Dane z krajowego systemu monitoringu pokazują, jak wielu ludzi czekało na te zmiany. Wśród dzieci do 16. roku życia ponad 71 tysięcy ma orzeczenia na stałe, ale blisko 192 tysiące musi je regularnie odnawiać. To właśnie ta druga grupa najbardziej skorzysta na nowych przepisach.

Jeśli chodzi o dorosłych, to 1,72 miliona osób ma orzeczenia na stałe, a 1,24 miliona na czas określony. Choć nie wszyscy będą objęci nowymi przepisami, to i tak tysiące rodzin poczuje ulgę.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady

Na wprowadzenie zmian nie trzeba będzie długo czekać. Rozporządzenie wejdzie w życie już za dwa tygodnie od ogłoszenia, czyli 10 czerwca 2025 r. Co ważne, nowe, korzystniejsze przepisy będą dotyczyć także spraw, które są obecnie w toku. Oznacza to, że osoby czekające na rozpatrzenie wniosku już teraz mogą liczyć na dłuższy okres ważności orzeczenia.

Koniec biurokratycznego absurdu

Wprowadzone zmiany to dowód na to, że system może być bardziej ludzki i rozsądny. Wreszcie ktoś pomyślał o tym, że rodzice dzieci z nieuleczalnymi chorobami genetycznymi mają dość innych problemów, żeby jeszcze co roku walczyć z urzędową machiną. Orzeczenia o niepełnosprawności będą teraz wydawane na okresy, które mają sens - długie dla chorób nieuleczalnych, a krótsze tam, gdzie rzeczywiście może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

To krok w dobrą stronę, który pokaże, że administracja publiczna może być przyjaźniejsza dla obywateli, szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia państwa.

Marcelina Zawisza o liście schorzeń kwalifikujących do wydania jednorazowego orzeczenia o niepełnosprawności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.