Biedronkowa sensacja z Jaworzna, wnioski ogólnokrajowe

Lokalny serwis jaw.pl opisał przypadek znaczących różnic cenowych w różnych Biedronkach, na obszarze tego samego miasta. Sprawa dotyczyła wtedy produktów takich jak warzywa, nabiał i gotowe sałatki.

Gotowa sałatka droższa o niemal 40% w innej Biedronce. Miasto to samo

Porównano dwie gotowe sałatki tej samej firmy. W obu przypadkach różnica w cenie była znacząca. Lokalizacja Jaworzno-Szczakowa sprzedawała obie zdrowe przekąski za 5,49. Biedronka w lokalizacji Jaworzno-Urząd Skarbowy oferowała ten sam produkt za 4 zł.

Oznacza to, że podatnicy składający roczne zeznanie PIT mogli kupić sałatkę za cenę wyraźnie niższą niż w Biedronce Jaworzno-Szczakowa.

Porównano również śmietanę 30%. W tym przypadku ceny kształtowały się w wysokości 4,14 zł oraz 3,89 zł za ten sam produkt.

Komunikat Biedronki tłumaczący różnice cenowe w zależności od sklepu

Biedronka otrzymała zapytanie od redakcji z Jaworzna. Biuro prasowe udzieliło odpowiedzi skąd różnice w cenach:

- Sieć Biedronka co do zasady prowadzi jednolitą politykę cenową na terenie całego kraju, która zakłada codzienne oferowanie klientom produktów ze wszystkich kategorii produktowych w najkorzystniejszych cenach w Polsce. Jednocześnie, jako firma dbająca o konkurencyjność na lokalnych rynkach, dopuszczamy możliwość wprowadzenia dodatkowych obniżek na poszczególne produkty, jeśli jest to korzystne dla naszych klientów. Tego typu decyzje są podejmowane w oparciu o lokalne uwarunkowania, poziom konkurencji oraz potrzeby naszych klientów, i z zasady obowiązują przez określony czas – tłumaczy biuro prasowe biedronki.

Uniwersalne prawa ekonomiczne wpływają również na różnice cenowe w tej samej sieci sklepów

Ceny są kształtowane przez czynniki takie jak popyt, podaż i otoczenie konkurencyjne. Możliwe, że lokalizacja Jaworzno-Szczakowa miała więcej odwiedzających lub mniejszą lokalną konkurencję. Wniosek dla klientów to zwracanie większej uwagi na ceny w ramach tej samej sieci sklepów.

