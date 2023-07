i Autor: SE/ BIEDRONKA

Rewolucja w Biedronce! To klienci zobaczą przed sklepami

Dzięki wejściu Biedronki w świat elektromobilności każdy zakątek kraju będzie miał dostęp do szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Do końca przyszłego roku pojawią się one w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut. Tym samym powstanie 1800 punktów ładowania, których operatorem będzie Powerdot. Pierwsze stacje zostały uruchomione we wtorek, 11 lipca br., w Warszawie. Jeszcze w tym roku powstanie co najmniej 150 tego typu urządzeń przy sklepach sieci Biedronka.