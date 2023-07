Amazon Prime Day 2023. Wielkie promocje ruszyły!

500 plus do renty rodzinnej. ZUS przypomina o ważnym dodatku

Amazon Prime Day. Co to takiego?

Amazon Prime Day to coroczna akcja promocyjna organizowana przez Amazon. Na czas trwania promocji tysiące produktów dostępnych w ofercie Amazon są możliwe do zakupu w niezwykle atrakcyjnych cenach. Obniżki sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Takie działanie ma na celu zachęcenie potencjalnych klientów do dołączenia do Amazon Prime oraz umożliwienie im zapoznanie się z ofertą. tegoroczny Amazon Prime Day odbywa się w dniach 11-12 lipca 2023 roku. Istnieje tylko jeden warunek, który należy spełnić, by wziąć w nim udział - należy być subskrybentem Amazon Prime.

Uczestnictwo w Amazon Prime to koszt 49 zł rocznie. Poza możliwością skorzystania z atrakcyjnych ofert cenowych i darmowej wysyłki, klienci zyskują również dostęp do oferty seriali i filmów Prime Video oraz gier w ramach usługi Prime Gaming.

Amazon Prime Day 2023. Na co warto zwrócić uwagę?

Promocji dostępnych w ramach Amazon Prime Day jest naprawdę wiele. Portal benchmark.pl zebrał najciekawsze z nich w różnych kategoriach.

Jedną z najpopularniejszych ofert jest promocja na czytniki e-booków marki Kindle, które mogą być bardzo przydatne - zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Promocje sięgają nawet 30 proc.

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) - 604.99 zł (z 869.99 zł)

Kindle (2022) Czarny - 369.99 zł (z 509.99 zł)

Kindle Paperwhite (16 GB) - 559.99 zł (z 789.99 zł)

Słuchawki

Sony WH-1000XM4 - 939,55 zł (z ok. 1249 zł)

JBL Tune 510BT Białe - 160 zł

Sennheiser HD 450SE - 369 zł (z 559 zł)

Ekspresy do kawy

De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B - 1229,99 zł ( z ok. 1449 zł)

Philips przelewowy HD7767/00 - 509,99 zł

De'Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95T - 2749,99 zł (z 3119 zł)

Produkty marki Apple

Apple iPhone 13 Mini 256GB - 3499,99 zł (z około 3799-3999 zł)

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 mm) - 3499 zł

Apple iPhone 12 128GB Biały - 3299,99 zł

Sprzęty AGD

Czajnik Philips Daily Collection HD9350/90 - 112,99 zł (z 159 zł)

Blender ręczny Braun MQ7035 - 284,99 zł

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare HX3673/14 - 200 zł

Suszarka Remington AC7200 Supercare PRO - 114,83 zł (z 189 zł)

Golarka Philips BG7025/15 Series 7000 pod prysznic - 227,10 zł

Zabawki dla dzieci

LEGO Technic 42151 Bolid Bugatti - 146,89 zł

LEGO Technic 42126 Ford F-150 Raptor - 453,49 zł (z 539 zł)

Gra planszowa Harry Potter: Hogwarts Battle - 132,99 zł

W ofercie Amazon Prime Day możemy również "upolować" głośniki bezprzewodowe marki JBL już od 137 zł.

