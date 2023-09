Zwolnienia grupowe w Carrefour. Pracę straci nawet 200 osób!

Zwolnienia grupowe w Carrefour

Nawet 200 pracowników sieci Carrefour może stracić pracę. Sieć na łamach dlahandlu.pl zapewnia, że decyzja o konieczność przeprowadzenia zwolnień pracowników nie zapadła z dnia na dzień, a jest częścią strategii. - Budując firmę przyszłości, Carrefour na poziomie całej Grupy wprowadza szereg innowacji m.in. w zakresie przeprojektowania procesów operacyjnych, a także upraszczania swojej organizacji. Przekłada się to na konkretne działania i projekty na poziomie Grupy, m.in. zwiększenie synergii funkcji wsparcia w całej Grupie i stworzenie europejskich centrów eksperckich, masyfikację zakupów niehandlowych (w skali europejskiej) i stworzenie centrów zakupowych, połączenie negocjacji produktów i zakupów niehandlowych (w skali europejskiej), czy utworzenie joint venture Unlimitail ze spółką Publicis, aby wspólnie stać się liderem w segmencie Retail Media w Europie. W ramach prowadzonej transformacji biznesowej, również Carrefour Polska dostosowuje swoje struktury do nowego modelu operacyjnego Grupy - zarówno w centrali, jak i w sklepach. W ramach projektu transformacji europejskich central Grupy Carrefour rozpoczynamy dokonywanie zmian w naszej centrali. Wdrożenie nowego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego poprzez uproszczenia, wspólne prowadzenie określonych działań i cyfryzację pozwoli na jeszcze większe skoncentrowanie się poszczególnych krajów na rozwoju oraz zapewnieniu doskonałości handlowej i operacyjnej.

Zwolnienia grupowe

Przedstawicielka sieci na łamach dlahandlu.pl podkreśla, że firma dostosowuje również stan zatrudnienia w sklepach do wolumenów sprzedaży i tym samym odpowiada na wymogi związane z realizacją celów budżetowych na obecny rok. W związku z powyższymi powodami w najbliższym czasie dojdzie w sieci do zmniejszenia zatrudnienia, gdyż firma nie będzie w stanie zaoferować wszystkim pracownikom centrali firmy i sklepów pracy w nowych strukturach lub też nie wszyscy pracownicy wyrażą zgodę na zawarcie porozumień dostosowujących warunki pracy tych osób do nowej struktury organizacyjnej w centrali.

QUIZ PRL. Święta Państwowe w PRL Pytanie 1 z 10 Obchodzone centralnie Dożynki były ukłonem władzy w stronę: wsi WSI CSO (Centrali Spółdzielni Ogrodniczych) Dalej