Fabryki Ikea pozbawione polskiego drewna? Koszty drastycznie wzrosną

Lasy państwowe nie dogadały się z FSC ze szkodą dla produkcji mebli

Forest Stewardship Council (FSC) to organizacja certyfikująca drewno na całym świecie. Na terenie UE można się również posługiwać innymi dokumentami poświadczającymi jakość drewna, np. PEFC. Jednak to FSC jest numerem jeden, z tą organizacją nie dogadały się lasy państwowe.

- Z tym większym zdziwieniem przyjęliśmy informację zawartą w komunikacie DGLP, że nowy projekt umowy wraz z załącznikami wprowadza dodatkowy element ryzyka prawnego, który w ocenie LP nie pozwala na pełne zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa. Od listopada 2022 r., mimo licznych próśb i pism, nie otrzymaliśmy do wglądu opinii prawnej od DGLP. Jesteśmy przekonani, że możliwość zapoznania się przez FSC z konkretnymi argumentami prawnymi z pewnością pomogłoby w wypracowaniu porozumienia (…) niezmiennie jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami Lasów Państwowych i kontynuację rozmów w celu ustalenia zasad dalszej współpracy, z korzyścią dla społeczeństwa, przyrody i polskiej gospodarki – to fragment stanowiska FSC cytowany przez serwis kurierdrzewny.eu.

Ikea może znaleźć się w trudnym położeniu

Wygląda na to, że pomiędzy FSC i Lasami Państwowymi powstał jakiś spór natury prawnej, a wszystkie jego szczegóły nie są znane. Realnym poszkodowanym w tym konflikcie jest Ikea oraz inne spółki produkujące w Polsce drewno. Obecnie mają do wyboru – produkcja mebli bez prestiżowego certyfikatu albo kupowanie certyfikowanego drewna zagranicą. W pierwszym przypadku obniży się wartość rynkowa mebli, a w drugim rozwiązaniu wzrosną koszty, być może o kilkadziesiąt procent.

Co planuje Ikea w warunkach drzewnego kryzysu?

- Dla branży meblarskiej, a szerzej: drzewnej, oznacza, że nie będziemy mogli kupować drewna w Polsce (…) Jeżeli FSC nie będzie, to oczywiście będziemy mniej konkurencyjni w Polsce. I to jest fakt. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że musielibyśmy relokować nasze fabryki do innych krajów. Skupiamy się na tym, by dotrzeć z naszym przekazem zarówno do FSC, jak i do Lasów Państwowych – zapowiada cytowana przez gazeta.pl Małgorzata Dobies-Turulska, reprezentująca sieć Ikea.

Obecnie trudno jest rzetelnie rozstrzygnąć, kto ma rację w omawianym sporze. Jeśli Lasy Państwowe nie dojdą do porozumienia z FSC, to stracą wszyscy – Ikea, konkurenci Ikei z branży oraz konsumenci.

