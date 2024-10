Bon senioralny bywa nieopłacalny. To aż cztery sytuacje

Olx, Allegro i Vinted muszą wysyłać dane do skarbówki. UE wdraża przepisy

Niewielu skorzysta ostateczne z bonu senioralnego?

Projekt bonu senioralnego ukazał się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji, jeśli więc projekt przejdzie ścieżkę legislacyjną, możemy spodziewać się jego wprowadzenia od 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z projektem aktywne zawodowo rodziny będą mogły ubiegać się o wsparcie do 2150 zł do opieki nad bliskimi po 75. roku życia.

Jak jednak wskazuje portal infor.pl, jest wiele wątpliwości dotyczących bonu, które przełożą się na to, że niewiele osób skorzysta z programu. Przede wszystkim, 2150 zł to maksymalna kwota bonu, a wsparcie może być dużo mniejsze. Jedna godzina opieki wyceniona jest na 43 zł, a ilość godzin, na które przysługuje bon zależy od poziomu niezaspokojonych potrzeb życia codziennego. W zależności od punktacji wsparcie może wynosić od 12 do 50 godzin, więc bon może mieć wartość tylko 518 zł w niektórych przypadkach.

Po drugie, infor.pl wskazuje, że maksymalna wartość bonu będzie dotyczyła osób, z najwyższym poziomem ograniczeń. Takie osoby mają jednak inne świadczenia, które wykluczają bon senioralny. Więc w praktyce bon senioralny będzie dostępny dla osób powyżej 75 roku życia z 24 godzinami opieki miesięcznej.

Niektóre świadczenia mogą blokować dostęp do bonu senioralnego

Jako trzeci powód infor.pl wskazuje fakt, że bon senioralny jest wykluczony w przypadku, gdy ktoś pobiera świadczenia, takie jak np. świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niesamodzielnych, świadczenie pielęgnacyjne (które w 2025 roku wyniesie 3287 zł). Bonu senioralnego nie wyklucza natomiast zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny.

Co więcej, jak zauważa portal, bon senioralny może zostać wykluczony przez usługi sąsiedzkie (określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), oraz przez specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodkach zamieszkania, wsparcie z domu pomocy społecznej, czy też całodobowa opieka stacjonarna świadczona w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, lub z innej instytucji zapewniającej opiekę całodzienną lub całodobową. Wsparcie z MOPS-u więc może wykluczyć otrzymanie bonu.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.