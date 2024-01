Budżet 2024. Podwyżki dla nauczycieli i administracji!

Limit wydatków na rok 2024: 866,4 mld zł

Zgodnie z projektem budżetu, dochody państwa na 2024 r. zaplanowano na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że z podatków zostanie zebrane prawie 603,9 mld zł. Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Tym samym deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na kwotę 32,5 mld zł. W uzasadnieniu projektu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

3,1 proc. PKB na obronność

Rząd założył w budżecie, że wydatki na obronność zaplanowano w budżecie na 118 mld zł, co stanowi 3,1 proc. PKB planowanego na 2024 r. W projekcie budżetu znalazła się także kontynuacja wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, na którą pójdzie 192 mld zł. Na subwencje dla jednostek samorządów terytorialnego zaplanowano 117,9 mld zł.

W projekcie przewidziano środki na realizację programu "Aktywny rodzic", czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł). Projekt zabezpiecza także pieniądze na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.: realizację programu "Rodzina 800+", realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r., wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.

20-proc. podwyżek dla administracji

Podczas prac w Komisji Finansów Publicznych przyjęto m.in. 20 poprawek do części tekstowej budżetu. Przewidują one m.in. przesunięcia środków u tych samych dysponentów, w poszczególnych częściach budżetowych, aby umożliwić przyznanie 20-proc. podwyżek pracownikom administracji.

Inne wprowadzone przez komisję poprawki mają umożliwić przesunięcie ponad 199 mln zł na rezerwę ogólną m.in. z budżetu Sądu Najwyższego (22,5 mln zł), 64,6 mln zł z budżetu Najwyższej Izby Kontroli, 49 mln zł z budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 45,5 mln zł z IPN i 11,9 mln zł z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podwyżki dla nauczycieli o 30 proc.

Sejm we wtorek zajmie się także drugim czytaniem projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024. W projekcie znalazły się też przepisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc. To rozwiązanie ma zapewnić, że nauczyciele dostaną po 1,5 tys. zł podwyżki. Są także regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

