"Bykowe" wraca?

Do Sejmu wpłynęła obywatelska propozycja wprowadzenia dodatkowej daniny dla osób bezdzietnych i rodzin z jednym dzieckiem. Celem inicjatorów jest zachęcenie młodych Polaków do zakładania rodzin i poprawa sytuacji demograficznej kraju.

"Bykowe" to potoczna nazwa podatku, który obowiązywał w Polsce w czasach PRL. Wprowadzono go w 1946 roku i był pobierany od osób samotnych oraz bezdzietnych małżeństw powyżej 25. roku życia. Celem tego podatku było wsparcie polityki pronatalistycznej państwa. Opłata obowiązywała do 1973 roku.

Szczegóły obywatelskiego projektu: kogo dotknie i ile wyniesie?

Do Sejmu wpłynęła petycja złożona przez obywatela, który chce pozostać anonimowy. Proponuje on wprowadzenie rozwiązania na kształt "bykowego", argumentując to koniecznością poprawy demografii i zapewnienia stabilności systemu emerytalnego.

Proponowane rozwiązanie zakłada:

* nałożenie podwójnej składki emerytalnej na osoby, które nie posiadają dzieci,

* nałożenie składki wyższej o 50 proc. na małżeństwa posiadające tylko jedno dziecko" – czytamy w petycji.

Podwyższona składka miałaby obowiązywać osoby powyżej 30. roku życia. Zgodnie z projektem, z opłaty zwolnione byłyby osoby, które posiadają dokument potwierdzający bezpłodność lub te, którym dziecko zmarło.

Autor petycji argumentuje, że osoby bezdzietne obciążają system emerytalny, nie przyczyniając się do wzrostu liczby przyszłych podatników i składkowiczów. Jego zdaniem, wprowadzenie "bykowego" zachęci do posiadania większej liczby dzieci, co jest kluczowe dla stabilności systemu emerytalnego opartego na solidarności międzypokoleniowej.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie będą musieli zająć się obywatelską propozycją wprowadzenia "bykowego".

Ile trzeba będzie oddać państwu?

Jak obywatelska propozycja "bykowego" mogłaby wpłynąć na wysokość pensji? Z wyliczeń "Faktu" wynika, że osoba z pensją minimalną (obecnie 4 666 zł brutto) musiałaby odprowadzać dodatkowe 455 zł do ZUS. Przy pensji 6 000 zł brutto, "bykowe" wyniosłoby 585 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku pensji w wysokości 8000 zł brutto (okolice średniej krajowej) miesięczne oskładkowanie wzrosłoby o 780,80 zł.

