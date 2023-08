i Autor: pexels

Call center

Były telemarketer zdradza jak pozbyć się uporczywych telefonów. Jak to zrobisz Twój numer zniknie z bazy

Telefony od telemarketerów potrafią mocno uprzykrzać życie. Jeśli nie mamy ochoty na rozmowę to najczęściej rozłączamy się albo mówimy, że nie mamy czasu. Okazuje się, że nie są to dobre sposoby. Co zrobić, by twój numer telefonu zniknął z bazy? Skuteczną metodę opisuje portal wyborcza.biz.