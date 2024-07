Carrefour wraca do "tajemniczych koszyków". W których sklepach będą dostępne?

Tajemnicze koszyki w Carrefour

W kwietniowej edycji Carrefour wprowadził koszyki o wartości od 600 do 1500 zł, które kosztowały tylko 150 zł. Klienci nie znali zawartości koszyków przed zakupem. Wiadomo jednak, było, że nie znajdowały się w nich produkty żywnościowe. Tajemnicze wózki pojawiły się w 20 hipermarketach Carrefour m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, czy Toruniu. Akcja odniosła wielki sukces, koszyki rozeszły się jak gorące bułeczki.

Carrefour. Powrót promocji tajemniczych koszyków

Teraz Carrefour organizuje promocję po raz drugi – pisze portal wiadomoscihandlowe.pl. Od wtorku 16 lipca francuska siec oferuje ponad 10 tys. nowych tajemniczych koszyków do kupienia łącznie w ponad 170 hiper- i supermarketach sieci. zlokalizowanych m.in. we Wrocławiu, Częstochowie, Kielcach, Łodzi czy Szczecinie, W ten sposób Carrefour chce wyprzedać zapas ponad 1000 produktów z kategorii chemiczno-kosmetycznej, a rabaty sięgają minimum 75 proc. W koszykach znajdują się m.in. szampony, kremy do twarzy i ciała, balsamy i wiele innych produktów z kategorii perfumeria dla niej, dla niego i dla domu.

Wartość towarów w kosmetycznych koszykach niespodziankach będzie się wahać od 200 do 250 złotych, jednak za każdy taki koszyk klient zapłaci 50 złotych. Będą one dostępne do 20 lipca włącznie lub do wyczerpania zapasów.

- "Obserwujemy, jak olbrzymim zainteresowaniem cieszą się nasze promocje, a Polacy wykupują koszyki niespodzianki w okamgnieniu. Ogromną satysfakcję sprawia nam obserwowanie, jak promocja elektryzuje naszych klientów, zachęcając ich do sprawiania przyjemności sobie lub swoim bliskim" - mówi Sylwester Mroczek, menedżer działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.