Zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci do 140 tys. zł dochodu ma niemal równe poparcie (47,5%) i sprzeciw (47,9%).

Propozycja zyskuje największe poparcie (67%) wśród elektoratu opozycji, w tym wyborców PiS i Konfederacji.

Wyborcy obecnej koalicji rządzącej w większości sprzeciwiają się (83%) zerowemu PIT-owi dla rodzin.

Osoby pobierające 800+ na dwoje lub więcej dzieci (63%) w dużej mierze popierają tę inicjatywę

Prezydencka propozycja, by wprowadzić zerowy podatek dochodowy dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci i rocznym dochodem do 140 tys. zł, wywołuje skrajne opinie. Jak wynika z najnowszego badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, polskie społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone niemal idealnie na pół. Zgodnie z badaniem, prezydencką propozycję wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin popiera 47,5 proc. ankietowanych, podczas gdy przeciwnych jest 47,9 proc.

Różnica między zwolennikami a przeciwnikami zmian jest więc minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Analizując szczegółowe odpowiedzi, widać, że obóz przeciwników jest nieco bardziej zdeterminowany. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 29,8 proc. badanych, a „raczej nie” – 18,1 proc. Z kolei zwolennicy rozkładają się na 25,5 proc. osób odpowiadających „zdecydowanie tak” i 22 proc. wskazujących na „raczej tak”. Zaledwie 4,6 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Jak na zerowy PIT dla rodzin patrzą wyborcy partii politycznych?

Jeszcze ciekawsze wnioski płyną z analizy preferencji politycznych respondentów. Okazuje się, że linia podziału biegnie w dużej mierze wzdłuż sympatii partyjnych, choć i tu nie brakuje niespodzianek. Największe poparcie nowa ulga podatkowa dla dzieci zyskuje wśród elektoratu opozycji (w sondażu zdefiniowanego jako suma wyborców PiS, Konfederacji i Partii Razem), gdzie „za” jest 67 proc. badanych. Jednak nawet w tej grupie 16 proc. jest zdecydowanie przeciwnych, a 11 proc. raczej przeciwnych.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości sprzeciw wobec pomysłu wyraża więcej niż co piąty badany. Z kolei w elektoracie obecnej koalicji rządzącej poparcie dla zerowego PIT-u jest marginalne i wynosi zaledwie 14 proc., przy aż 83 proc. głosów przeciwnych. Co ciekawe, blisko połowa wyborców Trzeciej Drogi popiera to rozwiązanie, a wśród zwolenników Lewicy poparcie deklaruje co trzeci ankietowany. Podobny podział widać w elektoracie Konfederacji, gdzie za propozycją jest co drugi wyborca, ale ponad 43 proc. uważa ją za zły pomysł.

Kluczowe świadczenie 800 plus. Kto najbardziej popiera zmiany?

Sondaż „Rzeczpospolitej” jednoznacznie pokazuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na ocenę projektu jest pobieranie świadczenia 800 plus. Największymi entuzjastami rozwiązania są osoby pobierające świadczenie 800+ na dwoje lub więcej dzieci – w tej grupie prezydencką propozycję popiera aż 63 proc. ankietowanych. Przeciwnych jest tu 36 proc.

W przypadku osób, które otrzymują świadczenie na jedno dziecko, poparcie i sprzeciw rozkładają się niemal równo – odpowiednio 47 proc. do 49 proc. Z kolei wśród respondentów, którzy w ogóle nie otrzymują 800 plus, dominuje sceptycyzm. Dokładnie połowa z nich jest przeciwna wprowadzeniu zerowego PIT-u dla rodzin, podczas gdy pomysł ten popiera 45 proc. z nich. Dane te pokazują, że ocena propozycji jest silnie skorelowana z bezpośrednimi korzyściami, jakie mogłaby ona przynieść danej grupie społecznej.

Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zostało przeprowadzone w dniach 13-14 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1067 respondentów.

Pieniądze to nie wszystko Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.