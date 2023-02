i Autor: Pixabay.com

Rachunki za gaz

Olbrzymia obniżka cen gazu przez PGNiG. Ale i tak jej nie odczujemy

10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. (z poziomu: 649,92 zł/MWh do poziomu 516,73 zł/MWh). Co istotne - cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy - czytamy w komunikacie Urzędu.