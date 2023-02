i Autor: Shutterstock, Art Service/Super Express Obajtek, gaz

Orlen przekazuje miliardy złotych za zamrożenie cen gazu. Obajtek ujawnił szczegóły

"W ramach koncernu multienergetycznego, przekażemy w 2023 roku prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki). Poziom zamrożonej ceny 200,17 zł/MWh to znacznie niżej, niż wyceny giełdowe paliwa gazowego (dziś na TGE w Polsce cena paliwa gazowego to ok. 308 zł/MWh)"-poinformował na Twetterze szef Orlenu Daniel Obajtek.