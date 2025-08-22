Sąd rejestrowy w Poznaniu nie zgodził się na wpis zmian w radzie nadzorczej PAK-PCE.

Decyzja sądu potwierdza, że odwołanie Zygmunta Solorza i jego żony było niezgodne z prawem.

Spór między Solorzem a jego dziećmi trwa od września 2024 roku i dotyczy kontroli nad Grupą Polsat Plus.

Sąd stwierdził, że odwołanie Solorza i jego żony było niezgodne z prawem

Spór w rodzinie Solorza, który ujawnił się we wrześniu ubiegłego roku, dotyczy kontroli nad Grupą Polsat Plus, a w szczególności nad strategicznymi spółkami imperium. Dzieci Zygmunta Solorza otwarcie wyrażają obawy co do przyszłości biznesu, sugerując, że niepowołane osoby próbują przejąć nad nim kontrolę. W tle konfliktu pojawia się Justyna Kulka, żona Solorza, z którą dzieci biznesmena mają być w ostrym sporze.

W środę sąd rejestrowy w Poznaniu odrzucił wniosek o wpisanie zmian w składzie rady nadzorczej do KRS, uznając, że odbyły się one niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Z treści uzasadnienia postanowienia sądu wynika, że na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki PAK-Polska Czysta Energia jeden ze wspólników zgłosił sprzeciw, co uniemożliwiło podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

Jak podkreśla prawnik Radosław Kwaśnicki, reprezentujący interesy Zygmunta Solorza, decyzja sądu potwierdza, że pozycja twórcy Polsatu w rodzinnym imperium jest niezagrożona, a próby podważenia jego władzy są bezprawne.

Sąd w Cyprze zablokował zmiany w radach nadzorczych TiVi Foundation

Co ciekawe, 14 sierpnia br. cypryjski sąd wydał postanowienie blokujące zmiany w radach nadzorczych spółek zarządzanych przez TiVi Foundation, Reddev Investments oraz fundację Solkomtel. Te cypryjskie spółki kontrolują Grupę Polsat Plus oraz koncern energetyczny ZE PAK.

Jednak Daniel Kaczorowski, który pełni funkcję szefa rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, Netii i Telewizji Polsat, twierdzi, że zabezpieczenia cypryjskie nie mają zastosowania do spółek Zygmunta Solorza w Polsce.

Rodzinny konflikt Zygmunta Solorza z dziećmi

Ujawniony we wrześniu 2024 roku spór między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi dotyczy przyszłości Grupy Polsat Plus. Dzieci biznesmena wysłały ostrzeżenie do menedżerów kluczowych spółek, alarmując o zagrożeniu ze strony osób, które chcą przejąć kontrolę nad imperium.

W odpowiedzi na te doniesienia, Solorz zapowiedział dymisję swoich synów z władz spółek. Sprawa trafiła do sądu w Lichtensteinie, który ustanowił kuratora w TiVi Foundation i zawiesił uprawnienia Solorza do powoływania członków organów zarządzających fundacji.

W październiku 2024 roku synowie Solorza zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela, a także z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK.

22 lipca 2025 roku Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji szefa rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii. Decyzję podjęła jednogłośnie Rada Fundacji TiVi Foundation.

Na początku lipca br. Zygmunt Solorz złożył zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w którym zarzucił doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci praw majątkowych związanych z działalnością Fundacji TiVi oraz Fundacji Solkomtel.