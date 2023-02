Niższe stawki za gaz. Kto skorzysta z rządowego wsparcia?

Kto skorzysta z maksymalnych cen gazu?

Z cen gazu na maksymalnym poziomie 200,17 zł/MWh skorzystać będą mogły małe i średnie piekarnie oraz cukiernie (tj. przedsiębiorstwa produkujące pieczywa, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka), które wytwarzają swoje wyroby w piecach ogrzewanych gazem ziemnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że ze wsparcia skorzysta ok. 2,7 tys. przedsiębiorców.

- W najtrudniejszej obecnie sytuacji są najmniejsze piekarnie, choćby z powodu braku możliwości osiągnięcia efektu skali czy ograniczonej możliwości negocjacji stawek z dostawcami gazu - mówił minister komunikacji.

Od kiedy piekarnie będą płacić maksymalne ceny gazu?

Wsparcie wystartuje dopiero od 1 kwietnia i potrwa trzy kwartały, do 31 grudnia. Tym samym piekarnie i cukiernie będą traktowane podobnie jak tzw. podmioty wrażliwe (szkoły, szpitale etc.), ale z racji na fakt, że wsparcie piekarni klasyfikuje się jako pomoc publiczną w rozumieniu przepisów UE , jest ono ograniczone do wartości 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające gaz piekarni, otrzyma rekompensatę. Szacowany koszt projektu to 300 mln zł za trzy kwartały 2023 roku.

Maksymalne ceny gazu wejdą dopiero w kwietniu, bo jak wyjaśnia rząd "zmiany legislacyjne potrwają". Co ciekawe, jak wskazuje RMF FM, gdy w 2022 roku pytano minister klimatu Annę Moskwę o wsparcie dla piekarni i cukierni stwierdziła, że realizacja takiego wsparcia to naruszenie zasady konkurencyjności. Jak jednak widać - rząd w tej kwestii zdanie zmienił.

