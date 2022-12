Gigantyczna podwyżka cen chleba w przyszłym roku. Ceny szokują!

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Gigantyczne ceny chleba

Dlaczego za chleb najprawdopodobniej trzeba będzie płacić 15 zł? "Wynika to głównie z nowych umów na dostawy gazu" - tłumaczy Waldemar Bryzek prezes piekarni GS Ryki w rozmowie z RMF24. "Jeżeli płaciłem do tej pory sześć, siedem tysięcy to teraz będę płacił nawet 28 tysięcy - mówi Bryzek i dodaje - "Jak mamy działać w takiej sytuacji?".

"Nie tylko gaz jest drogi, również energia elektryczna, paliwo czy rosnące koszty zatrudnienia" - mówi RMF24 właściciel Akademii Wypieków Andrzej Piętka. "Z dnia na dzień okazuje się, że nawet na opłaty brakuje" - podkreśla. Piekarze chcą, by dopisano ich do listy podmiotów wrażliwych, która znalazła się w ustawie zamrażającej ceny gazu na przyszły rok. W przyszłym tygodniu przepisami w tej sprawie ma się zająć Senat.

30 mld zł lub więcej mogą kosztować szykowane w rządzie rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu - wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" z połowy listopada. Z ustaleń "DGP" wynika, że w zależności od ostatecznego wariantu koszty nowego pakietu, który miałby stanowić domknięcie tarczy energetycznej, to kwestia kilkunastu-kilkudziesięciu miliardów złotych.

Drożyzna w okresie przedświątecznym sprawia, że przeciętna rodzina wyda o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem. "81 proc. Polaków zamierza ograniczyć wydatki na świąteczne zakupy spożywcze, w ub. roku taki zamiar miało 45 proc. respondentów" - wynika z raportu autorstwa platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX przekazanego PAP raportu.

