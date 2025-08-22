ING Bank Śląski tłumaczy swoją decyzję sytuacją rynkową, a konkretnie obniżeniem w maju 2025 roku stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o 0,50 punktu procentowego i sprowadzeniem jej do poziomu 5,25%. Następnie, na posiedzeniu w lipcu, RPP zdecydowała się na kolejne cięcie, tym razem o 0,25 punktu procentowego, ustalając stopę na obecnym poziomie 5,00%. Ten ruch Rady Polityki Pieniężnej, mający na celu m.in. reakcję na słabsze dane o koniunkturze i prognozowaną niższą inflację, niemal natychmiastowo przekłada się na ofertę banków komercyjnych. Nie pomaga fakt, że eksperci ING Banku Śląskiego widzą przestrzeń na cięcia do poziomu 4,25% do końca roku, w tym o 25 pb już we wrześniu. Dla milionów Polaków trzymających swoje oszczędności na kontach bankowych jest to sygnał, że era wysokich zysków z depozytów dobiega końca.

Jakie zmiany czekają klientów ING od 4 listopada 2025 roku?

Cięcia dotkną kilku kluczowych produktów oszczędnościowych. Posiadacze Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium muszą przygotować się na spadek oprocentowania z 1,50% do 1,00% w skali roku, niezależnie od zgromadzonej kwoty.

Najboleśniej zmianę odczują użytkownicy konta Smart Saver, popularnego ze względu na atrakcyjne oprocentowanie dla mniejszych kwot. Dla środków do 5 000 zł oprocentowanie spadnie z 5,00% do 4,50%. Z kolei dla nadwyżki powyżej tej kwoty cięcie będzie dotkliwsze – z 1,50% do zaledwie 1,00%.

Obniżka nie ominie również osób oszczędzających na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Tutaj oprocentowanie zostanie zredukowane z 4,00% do 3,50%.

Co klienci ING mogą zrobić w tej sytuacji?

Bank informuje, że klienci, którzy akceptują nowe warunki, nie muszą podejmować żadnych działań. Zmiany wejdą w życie automatycznie. Jeśli jednak nowe, niższe stawki są nie do przyjęcia, klienci mają prawo zareagować. W przypadku kont oszczędnościowych (z wyłączeniem IKZE) do 3 listopada 2025 roku można złożyć w banku wypowiedzenie umowy na prowadzenie konta oszczędnościowego lub pisemny sprzeciw wobec zmian. W obu przypadkach umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Nieco inaczej wygląda procedura dla IKZE. Jego posiadacze mają dwa miesiące od otrzymania informacji na złożenie pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, co również skutkować będzie rozwiązaniem umowy IKZE.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie