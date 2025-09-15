- Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin, Radosław Sikorski i Wang Yi, spotkali się w Helenowie, aby omówić handel, w tym eksport polskiej żywności, oraz sytuację na Ukrainie.
- Polska strona planuje poruszyć temat złych relacji z Białorusią i zamknięcia przejścia w Małaszewiczach, kluczowego dla 12-13% chińskiego eksportu kolejowego do Europy.
- Tematem rozmów będzie również przyspieszenie wdrożenia regionalizacji dla eksportu polskiego drobiu do Chin oraz otwarcie rynku na polską wołowinę.
- Chińska strona nie planuje żadnego oświadczenia po spotkaniu, a Sikorski ma później spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.
W poniedziałek, 15 września 2025 roku, przed południem na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie rozpoczęło się spotkanie szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Sikorski pytany wcześniej w poniedziałek w TOK FM o szczegóły wizyty, poinformował, że podczas spotkania z Wangiem Yi zostaną omówione kwestie handlowe, w tym eksport polskiej żywności do Chin czy agenda Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które zaczyna się w przyszłym tygodniu. Sikorski nie ukrywał, że tematem głównym spotkania ma być kwestia wojny na Ukrainie i agresji Rosji.
Kolejowy szlag przez Białoruś
Jak podaje PAP, strona polska ma też poruszyć temat złych stosunków z Białorusią. Przypomnijmy, że Polska zamknęła przejścia graniczne z tym krajem w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. W nocy z wtorku na środę (8 na 9 września), polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony, część z nich nadleciała bezpośrednio z Białorusi. Jak zaznaczył premier Polski Donald Tusk, wcześniej zdarzały się takie incydenty, ale nigdy drony ne nadleciały bezpośrednio nad Polskę z terenu Białorusi. Można się spodziewać, że podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszona zostanie sprawa zamknięcia przejścia granicznego w Małaszewiczach, które stanowi jeden ze szlaków transportu kolejowego chińskich towarów do Europy. Źródła PAP szacują, że wartość towarów eksportowanych przez to przejście stanowi około 12-13 proc. wartości chińskiego eksportu drogą kolejową na rynki europejskie. Chińczykom zależy na zwiększeniu przewozu towarów drogą kolejową, który jest szybszy i tańszy niż droga morska, która stała się też bardziej niebezpieczna.
Sprzedaż polskiego drobiu i wołowiny
PAP podaje, że wśród tematów, jakie omówią ministrowie SZ Polski i Chin jest też realizacja decyzji o regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Chin. Polska jest największym producentem drobiu w Europie. Decyzja o regionalizacji pozwala na ograniczanie eksportu tylko do regionów dotkniętych ptasią grypą, a nie do całego kraju. Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach w czerwcu ubiegłego roku; decyzja miała wejść w życie z końcem ubiegłego roku. Jednak jej wdrożenie napotkało na trudności, które - jak spodziewa się strona polska - mają obecnie zostać rozwiązane. Polska chce też chińskiego otwarcia na mięso wołowe z Polski.
Strona chińska poinformowała, że nie będzie żadnego oświadczenia czy komentarza Chińczyków po spotkaniu z Sikorskim. Na godzinę 15 zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.