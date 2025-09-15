Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin, Radosław Sikorski i Wang Yi, spotkali się w Helenowie, aby omówić handel, w tym eksport polskiej żywności, oraz sytuację na Ukrainie.

Polska strona planuje poruszyć temat złych relacji z Białorusią i zamknięcia przejścia w Małaszewiczach, kluczowego dla 12-13% chińskiego eksportu kolejowego do Europy.

Tematem rozmów będzie również przyspieszenie wdrożenia regionalizacji dla eksportu polskiego drobiu do Chin oraz otwarcie rynku na polską wołowinę.

Chińska strona nie planuje żadnego oświadczenia po spotkaniu, a Sikorski ma później spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.

W poniedziałek, 15 września 2025 roku, przed południem na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie rozpoczęło się spotkanie szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Sikorski pytany wcześniej w poniedziałek w TOK FM o szczegóły wizyty, poinformował, że podczas spotkania z Wangiem Yi zostaną omówione kwestie handlowe, w tym eksport polskiej żywności do Chin czy agenda Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które zaczyna się w przyszłym tygodniu. Sikorski nie ukrywał, że tematem głównym spotkania ma być kwestia wojny na Ukrainie i agresji Rosji.

Kolejowy szlag przez Białoruś

Jak podaje PAP, strona polska ma też poruszyć temat złych stosunków z Białorusią. Przypomnijmy, że Polska zamknęła przejścia graniczne z tym krajem w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. W nocy z wtorku na środę (8 na 9 września), polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony, część z nich nadleciała bezpośrednio z Białorusi. Jak zaznaczył premier Polski Donald Tusk, wcześniej zdarzały się takie incydenty, ale nigdy drony ne nadleciały bezpośrednio nad Polskę z terenu Białorusi. Można się spodziewać, że podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszona zostanie sprawa zamknięcia przejścia granicznego w Małaszewiczach, które stanowi jeden ze szlaków transportu kolejowego chińskich towarów do Europy. Źródła PAP szacują, że wartość towarów eksportowanych przez to przejście stanowi około 12-13 proc. wartości chińskiego eksportu drogą kolejową na rynki europejskie. Chińczykom zależy na zwiększeniu przewozu towarów drogą kolejową, który jest szybszy i tańszy niż droga morska, która stała się też bardziej niebezpieczna.

Sprzedaż polskiego drobiu i wołowiny

PAP podaje, że wśród tematów, jakie omówią ministrowie SZ Polski i Chin jest też realizacja decyzji o regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Chin. Polska jest największym producentem drobiu w Europie. Decyzja o regionalizacji pozwala na ograniczanie eksportu tylko do regionów dotkniętych ptasią grypą, a nie do całego kraju. Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach w czerwcu ubiegłego roku; decyzja miała wejść w życie z końcem ubiegłego roku. Jednak jej wdrożenie napotkało na trudności, które - jak spodziewa się strona polska - mają obecnie zostać rozwiązane. Polska chce też chińskiego otwarcia na mięso wołowe z Polski.

Strona chińska poinformowała, że nie będzie żadnego oświadczenia czy komentarza Chińczyków po spotkaniu z Sikorskim. Na godzinę 15 zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

