• W 2025 roku rekordowo, bo aż 151 nowych terapii, zostanie objętych refundacją, co znacząco zwiększy dostępność leczenia w Polsce.

• Na liście znajdzie się 12 nowych terapii dla chorób rzadkich i ultrarzadkich oraz 4 innowacyjne terapie onkologiczne, finansowane z Funduszu Medycznego.

• Znoszone są ograniczenia wiekowe dla leku Hemlibra, co umożliwi refundację tej terapii dla dzieci z hemofilią do 18. roku życia.

Rekordowa liczba refundacji w 2025 roku

Resort zdrowia ogłosił, że tylko w 2025 roku refundacją objęto już 151 nowych terapii. To najwyższy wynik w historii i – jak zaznaczyła Katarzyna Kacperczyk – potwierdzenie konsekwentnych działań na rzecz zwiększenia dostępności leczenia w Polsce.

Nowa lista refundacyjna, obowiązująca od 1 października 2025 to przykład szerokiej polityki zdrowotnej, której celem jest zwiększenie dostępności innowacyjnych i skutecznych terapii dla pacjentów w całym kraju. Zarówno osoby cierpiące na nowotwory, jak i pacjenci z chorobami rzadkimi, będą mogli korzystać z rozwiązań, które do tej pory były poza ich zasięgiem.

Choroby rzadkie i terapie innowacyjne

Szczególnie ważną część listy stanowią terapie dla pacjentów cierpiących na choroby, na które do tej pory brakowało skutecznych rozwiązań. Na liście refundacyjnej znajdzie się 12 nowych terapii dedykowanych chorobom rzadkim i ultrarzadkim. Dodatkowo, trzy nowe technologie lekowe o wysokim stopniu innowacyjności zostaną sfinansowane w ramach Funduszu Medycznego.

Nowe terapie onkologiczne

Wśród uzupełnień listy znalazły się również cztery terapie onkologiczne, które trafią do grupy leków o potwierdzonej skuteczności klinicznej. Jak podkreśliła wiceministra Kacperczyk, jest to kolejny krok w zapewnianiu pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów.

Refundacja leków dla dzieci

Istotną zmianą, szczególnie z punktu widzenia najmłodszych pacjentów i ich rodzin, jest zniesienie ograniczeń wiekowych w przypadku terapii dla dzieci chorych na hemofilię. Resort zdecydował, że lek Hemlibra będzie od teraz refundowany także dla pacjentów do 18. roku życia.

– „Będziemy refundować ten lek do 18. roku życia” – przekazała Katarzyna Kacperczyk.

Hubert Godziątkowski - członek zarządu Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Cywilizacyjnymi - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.