Nowa lista leków refundowanych. Zacznie obowiązywać od 1 października 2025

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-15 13:23

Od 1 października 2025 roku zacznie obowiązywać nowa lista refundacyjna. Znalazło się na niej aż 50 nowych terapii, w tym 22 onkologiczne i 28 nieonkologicznych. Jak podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk, to element rekordowej liczby refundacji wprowadzonych w tym roku.

Katarzyna Kacperczyk, wiceministra zdrowia, w tle półki z lekami symbolizujące nową listę leków refundowanych. Zdjęcie ilustruje temat innowacyjnych terapii i zmian w dostępie do leczenia, o których przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: gov.pl Katarzyna Kacperczyk, wiceministra zdrowia, w tle półki z lekami symbolizujące nową listę leków refundowanych. Zdjęcie ilustruje temat innowacyjnych terapii i zmian w dostępie do leczenia, o których przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

• W 2025 roku rekordowo, bo aż 151 nowych terapii, zostanie objętych refundacją, co znacząco zwiększy dostępność leczenia w Polsce.

• Na liście znajdzie się 12 nowych terapii dla chorób rzadkich i ultrarzadkich oraz 4 innowacyjne terapie onkologiczne, finansowane z Funduszu Medycznego.

• Znoszone są ograniczenia wiekowe dla leku Hemlibra, co umożliwi refundację tej terapii dla dzieci z hemofilią do 18. roku życia. 

Rekordowa liczba refundacji w 2025 roku

Resort zdrowia ogłosił, że tylko w 2025 roku refundacją objęto już 151 nowych terapii. To najwyższy wynik w historii i – jak zaznaczyła Katarzyna Kacperczyk – potwierdzenie konsekwentnych działań na rzecz zwiększenia dostępności leczenia w Polsce.

Nowa lista refundacyjna, obowiązująca od 1 października 2025 to przykład szerokiej polityki zdrowotnej, której celem jest zwiększenie dostępności innowacyjnych i skutecznych terapii dla pacjentów w całym kraju. Zarówno osoby cierpiące na nowotwory, jak i pacjenci z chorobami rzadkimi, będą mogli korzystać z rozwiązań, które do tej pory były poza ich zasięgiem.

Choroby rzadkie i terapie innowacyjne

Szczególnie ważną część listy stanowią terapie dla pacjentów cierpiących na choroby, na które do tej pory brakowało skutecznych rozwiązań. Na liście refundacyjnej znajdzie się 12 nowych terapii dedykowanych chorobom rzadkim i ultrarzadkim. Dodatkowo, trzy nowe technologie lekowe o wysokim stopniu innowacyjności zostaną sfinansowane w ramach Funduszu Medycznego.

Nowe terapie onkologiczne

Wśród uzupełnień listy znalazły się również cztery terapie onkologiczne, które trafią do grupy leków o potwierdzonej skuteczności klinicznej. Jak podkreśliła wiceministra Kacperczyk, jest to kolejny krok w zapewnianiu pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów.

Refundacja leków dla dzieci

Istotną zmianą, szczególnie z punktu widzenia najmłodszych pacjentów i ich rodzin, jest zniesienie ograniczeń wiekowych w przypadku terapii dla dzieci chorych na hemofilię. Resort zdecydował, że lek Hemlibra będzie od teraz refundowany także dla pacjentów do 18. roku życia.

„Będziemy refundować ten lek do 18. roku życia” – przekazała Katarzyna Kacperczyk.

Hubert Godziątkowski - członek zarządu Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Cywilizacyjnymi - Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Nowe prawo antynikotynowe. Rodzice zapłacą za palące dzieci, grzywny szokują
Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie
Pytanie 1 z 15
Jak nazywały się szklane naczynia używane do leczenia infekcji dróg oddechowy?
Quiz PRL: Katar, kaszel, ból głowy. Jak leczono się w PRL-u? Rozwiąż quiz i przenieś się w czasie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKI REFUNDOWANE
MINISTERSTWO ZDROWIA