Nowe prawo antynikotynowe. Rodzice zapłacą za palące dzieci, grzywny szokują

Rodzice poniosą odpowiedzialność finansową za palące dzieci - grzywny od 100 do 600 euro za każde wykroczenie nieletniego

- grzywny od 100 do 600 euro za każde wykroczenie nieletniego Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów oraz rozszerzenie stref wolnych od dymu na kampusy, baseny i tarasy restauracji

oraz rozszerzenie stref wolnych od dymu na kampusy, baseny i tarasy restauracji Trójstopniowy system kar - od 100 euro za drobne naruszenia do 600 tysięcy euro za reklamowanie tytoniu w mediach

- od 100 euro za drobne naruszenia do 600 tysięcy euro za reklamowanie tytoniu w mediach E-papierosy zrównane z tradycyjnymi papierosami - identyczne przepisy dla wszystkich produktów nikotynowych

Nowe zakazy palenia obejmą kolejne miejsca publiczne

Hiszpańskie nowe prawo antynikotynowe znacząco rozszerza listę miejsc objętych zakazem palenia. Zakaz palenia i wapowania będzie obowiązywał w pojazdach komercyjnych, na wszystkich basenach publicznych i prywatnych, kampusach uniwersyteckich oraz stacjach transportu publicznego.

Szczególnie kontrowersyjny jest zakaz palenia na tarasach restauracji i barów, który może znacząco wpłynąć na branżę gastronomiczną. Przepisy obejmą także saszetki nikotynowe i urządzenia do podgrzewania tytoniu, które dotychczas podlegały łagodniejszym regulacjom.

Grzywny za palenie - rodzice w centrum uwagi

Najbardziej radykalna zmiana dotyczy odpowiedzialności rodziców za palące dzieci. Jeśli nieletni zostanie przyłapany na paleniu, kara finansowa spadnie na jego opiekunów prawnych. Grzywny dla rodziców będą wynosić od 100 do 600 euro za każde wykroczenie.

System kar przewiduje trzy kategorie naruszeń. Drobne wykroczenia (100-600 euro) obejmują palenie w miejscach zakazanych oraz sprzedaż nieletnim. Poważne naruszenia (601-10 000 euro) dotyczą między innymi sprzedaży papierosów luzem czy paczek zawierających mniej niż 20 sztuk.

Koniec jednorazowych e-papierosów w Hiszpanii

Hiszpańskie przepisy antynikotynowe całkowicie zakazują sprzedaży jednorazowych e-papierosów, co stanowi odpowiedź na rosnącą popularność tych produktów wśród młodzieży. E-papierosy będą traktowane identycznie jak tradycyjne papierosy pod względem prawnym.

Ustawa wprowadza również kompleksowy zakaz reklamy tytoniu we wszystkich mediach. Naruszenie tych przepisów będzie karane najsurowiej - grzywny od 10 001 do 600 000 euro przewidziano dla firm reklamujących produkty nikotynowe.

Statystyki palenia w Hiszpanii alarmujące

Nowe prawo antynikotynowe ma szczególne znaczenie w kontekście hiszpańskich statystyk dotyczących palenia. Według danych Unii Europejskiej około jednej czwartej mieszkańców Hiszpanii w wieku 15 lat i starszych regularnie pali papierosy.

Hiszpańskie kary za palenie mają być skutecznym narzędziem w walce z nikotynizmem, szczególnie wśród młodzieży. Rząd podkreśla, że głównym celem reformy jest dostosowanie regulacji do współczesnych form konsumpcji nikotyny oraz zwiększenie ochrony zdrowia publicznego.

Eksperci zwracają uwagę, że odpowiedzialność rodziców za palące dzieci może okazać się jednym z najskuteczniejszych elementów nowej ustawy, zmuszając rodziny do większej kontroli nad zachowaniem nieletnich.

