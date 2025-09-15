Koniec legendy! Historyczny zakład bankrutuje, pracownicy na bruk

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-15 11:38

Po ponad stu latach działalności zakończyła się historia Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Welskim - podaje serwis rmf24.pl. Decyzja o zamknięciu oznaczała zwolnienie całej załogi, a dla mieszkańców regionu – utratę ważnego symbolu lokalnej tradycji i dumy.

Pracownik mleczarni w białym fartuchu i czepku na linii produkcyjnej butelek mleka, kontroluje proces na tablecie. Symbolizuje upadek zakładu mleczarskiego w Lidzbarku Welskim, o czym szerzej można przeczytać na Super Biznes.

i

Pracownik mleczarni w białym fartuchu i czepku na linii produkcyjnej butelek mleka, kontroluje proces na tablecie. Symbolizuje upadek zakładu mleczarskiego w Lidzbarku Welskim, o czym szerzej można przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku Welskim, po ponad wieku działalności, zakończyła produkcję we wrześniu 2025 roku, zwalniając wszystkich pracowników.
  • Główną przyczyną zamknięcia były narastające problemy finansowe, w tym straty przekraczające 1 mln zł w 2024 roku, pomimo wcześniejszego wzrostu przychodów.
  • Pomoc gminy w postaci ulg podatkowych i umorzenia zaległości nie wystarczyła, aby uratować zakład przed upadkiem.
  • Zamknięcie mleczarni to nie tylko utrata miejsc pracy, ale także koniec ważnej części lokalnej tradycji i dziedzictwa, w tym produkcji słynnego Sera Welskiego.

Mleczarnia zamknięta po ponad wieku działalności

Decyzja o wstrzymaniu produkcji w Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Welskim ogłoszona została we wrześniu 2025 roku. Likwidacja zakładu oznaczała zwolnienie 17 pracowników, którzy z dnia na dzień stracili źródło utrzymania. Informację potwierdził lokalny portal lidzbarkonline.pl.

Zakład produkował m.in. mleko, twaróg, kefir, maślankę i słynny Ser Welski, który w 2007 roku wpisano na listę produktów tradycyjnych Warmii i Mazur. Był to jeden z najważniejszych symboli lokalnej jakości i rzemiosła.

Kryzys finansowy i rosnące straty

Przyczyną zamknięcia mleczarni była przede wszystkim narastająca trudna sytuacja finansowa. Jeszcze w 2021 roku zakład mógł pochwalić się wzrostem przychodów – z 10,43 mln zł do 11,30 mln zł. Jednak już pod koniec 2022 roku branża mleczarska zaczęła odczuwać kryzys. Jak poinformowało Forum Mleczarskie, 

zakład w Lidzbarku Welskim, przy przychodach rzędu 14,53 mln zł miał ponad 400 tys. zł straty netto. Problemy pogłębiały się także w 2024 roku, kiedy strata przekroczyła już 1 mln zł. Pomimo prób ratowania sytuacji, spółdzielnia nie zdołała się utrzymać.

Pomoc od gminy nie wystarczyła

Władze mleczarni zwróciły się o wsparcie do samorządu. Burmistrz Lidzbarka Welskiego, Andrzej Piątkowski, potwierdził, że gmina udzieliła ulg podatkowych oraz umorzyła część zaległości.

„W latach 2024–2025 gmina udzieliła pomocy w formie ulg podatkowych. W 2024 roku umorzono również zaległości podatkowe wraz z odsetkami za miesiące od lutego do lipca oraz od września do grudnia. Natomiast w 2025 r. umorzono zaległości za czerwiec–sierpień” – przekazał włodarz. Jednak nawet takie działania nie wystarczyły, by powstrzymać upadek zakładu.

Utrata pracy i cios dla społeczności

Zamknięcie spółdzielni to dramat dla pracowników, ale także lokalnej społeczności. Mleczarnia była przez dekady integralnym elementem miasta, a jej wyroby – powodem do dumy. „Zamknięcie zakładu to ogromna strata – dla lokalnej społeczności, naszej tradycji, a przede wszystkim dla pracowników, z których około 20 osób straci zatrudnienie. Ubolewam, jako burmistrz, że ta decyzja (w gestii spółdzielni oczywiście) została podjęta, ale muszę ją uszanować” – podkreślił Andrzej Piątkowski.

Dariusz Klimczak, minister rozwoju - Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Setki tysiące Polaków zyskają na zmianie w ZUS! Mogą odetchnąć z ulgą
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPADŁOŚĆ
ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW
POLSKI PRZEMYSŁ