Świąteczna drożyzna

Cena suszonych grzybów 2022. Ile zapłacimy za suszone grzyby na wigilijny stół ? [ZDJĘCIA]

Suszone grzyby to niezbędny dodatek do świątecznych potraw. Oczywiście najlepsze i najtańsze są z własnych zbiorów. Możemy też kupić grzyby suszone w supermarketach i targowiskach a także w Internecie. Ceny mocno się różnią, ale w każdym przypadku zakup suszonych grzybów to spory wydatek. Sprawdzamy, ile kosztują suszone grzyby przed świętami.