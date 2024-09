Cena za prawo jazdy – nowe stawki dla woj. śląskiego

Cena egzaminu teoretycznego wzrośnie z 50 do 55 zł. Cena egzaminów na kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B96 i T z 200 do 222 zł. Natomiast cena egzaminów na kategorie C, D, B+E, C+E z 250 do 278 zł. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że podwyżka cen egzaminów uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł on 111,4 proc. Stąd podwyżka o około 11,4 proc.

„Sektor transportu oraz usługi związane z egzaminami na prawo jazdy funkcjonują w warunkach rosnących kosztów operacyjnych, które wynikają nie tylko z inflacji, ale także z rosnących cen energii, paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Ustalanie stawek za prawo jady w gestii samorządów

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa ocenił, że to „dostosowanie cen do realiów”.

Obowiązujące obecnie opłaty za egzaminy na prawo jazdy wprowadzono na początku 2023 r. Wówczas samorządy wojewódzkie zostały zobligowane do ustalania stawek zmianami w prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami. Wcześniej leżało to w kompetencjach właściwego ministerstwa. Egzamin teoretyczny kosztował 30 zł. Egzamin dopuszczający do kierowania samochodami osobowymi 140 zł.

Zaostrzenie przepisów o odzyskiwaniu prawa jazdy

- Jest wiele wniosków, m.in. dotyczący powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów co do nakładania punktów karnych i odzyskiwania uprawnień. Mamy już ustalenie, co trzeba zrobić, będziemy kierowali tę zmianę do Sejmu, w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, bo on odpowiada za prawo o ruchu drogowym – zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.