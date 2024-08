Ważne zmiany w przepisach na prawo jazdy. Rząd ma gotowy projekt

Prawo jazdy od 17. roku życia

O gotowym projekcie obniżającym wiek przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy, wiceminister infrastruktury poinformował w wywiadzie dla portalu brd24.pl. Aby uzyskać prawo jazdy rok wcześniej, konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a po zdaniu egzaminu do ukończenia 18. roku życia młodzi uczestnicy ruchu mieliby jeździć z innym, bardziej doświadczonym kierowcą i prowadzić tylko pojazdy o mocy do 70 kW, czyli 95 koni mechanicznych - pisze "Rzeczpospolita". Zdaniem resortu infrastruktury będzie to sprzyjało lepszemu przygotowaniu młodych kierowców do korzystania z dróg. Kolejnym ograniczeniem dla młodych kierowców jest bezwzględny wymóg trzeźwości (chodzi m.in. o 0,0 promila alkoholu).

- Z punktu widzenia zasad psychologii transportu drogowego i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego lepszy jest kierujący pojazdem w wieku 17 lat z osobą siedzącą na fotelu pasażera w wieku 30 lat, aniżeli samodzielnie kierujący samochodem osobowym 18-latek – mówi Jonatan Hasiewicz, radca prawny, doktor nauk prawnych (w dziedzinie Prawo o ruchu drogowym), inżynier ruchu drogowego, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Według dr Hasiewicza większość wypadków drogowych wynikających z nadmiernej prędkości lub lekceważenia zasad pierwszeństwa jest powodowana przez kierujących pojazdami w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. Kierujący pojazdem, który przez rok będzie poruszał się w obecności dorosłego pasażera (będącego także kierowcą), będzie bardziej uważnym obserwatorem zmian w dynamice zdarzeń na drodze jako samodzielny kierowca. – mówi dr Jonatan Hasiewicz.

Podobne zasady obowiązują już w innych krajach

W Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech młodzi ludzie mogą prowadzić pojazdy jeszcze przed ukończeniem 18 lat. A w niektórych stanach USA, gdzie transport zbiorowy jest mniej rozwinięty, prawo jazdy można uzyskać nawet w wieku 14 lub 15 lat. W Polsce temat obniżenia wieku, od którego można prowadzić samochód, powraca od kilku lat - pisze "Rzeczpospolita".

Proponowane przez rząd zmiany byłby zgodne z przygotowywanymi przez Unię Europejską. W marcu 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła czwartą dyrektywę w sprawie praw jazdy, która zakłada, że państwa członkowskie umożliwią zdawanie prawa jazdy kategorii B, C i C1 kandydatom, którzy ukończyli 17 lat. Młodzi kierowcy do 18. roku życia będą musieli prowadzić auto w towarzystwie innego kierowcy. Będą także podlegać surowym przepisom za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

