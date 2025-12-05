Sejmowe komisje poparły projekt ustawy upraszczającej wycinkę drzew, skracając czas decyzji urzędu do 60 dni.

Nowelizacja wprowadza „milczącą zgodę” – jeśli urząd nie wyda decyzji w 60 dni, można legalnie usunąć drzewo.

Celem zmian jest przyspieszenie procedur, zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie życia obywatelom.

Projekt zawiera zabezpieczenia, np. utrudnianie oględzin wstrzyma procedurę, a nowe przepisy nie obejmą spraw już w toku.

Sejmowe komisje do spraw deregulacji oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wyraziły w czwartek, 4 grudni 2025 roku, poparcie dla projektu ustawy, który ma na celu uproszczenie procesu decyzyjnego w sprawach wycinki drzew. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zakłada wprowadzenie istotnych zmian w procedurach związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości.

Usprawnienie procedur – kluczowe założenia projektu

Zgodnie z nową regulacją, czas na przeprowadzenie oględzin drzewa i podjęcie decyzji przez odpowiedni organ (najczęściej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) zostanie ograniczony do maksymalnie 60 dni. To istotna zmiana w porównaniu do obecnych przepisów, które przewidują 21 dni na oględziny i 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew nakładają na właściciela nieruchomości obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do właściwego urzędu. Problem pojawiał się, gdy urząd nie zdążył przeprowadzić oględzin w wyznaczonym terminie. Jak wskazała Kancelaria Premiera po przyjęciu projektu przez rząd, w takich sytuacjach procedura znacząco się przedłużała, a właściciele musieli czekać wiele miesięcy na ostateczne rozstrzygnięcie.

Nowelizacja wprowadza jednolity, nieprzekraczalny termin 60 dni na całą procedurę. Po jego upływie, w przypadku braku decyzji ze strony urzędu, możliwe będzie legalne usunięcie drzewa na podstawie tzw. milczącej zgody. Oznacza to, że organ uznaje wniosek strony za zaakceptowany, jeśli w wyznaczonym terminie nie wydał decyzji ani nie wniósł sprzeciwu.

Korzyści dla obywateli i urzędów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że nowe przepisy mają na celu usprawnienie pracy urzędów oraz zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach, gdy drzewa stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców lub budynków. Przyspieszenie procedur ma również ułatwić życie obywatelom, którzy dotychczas musieli mierzyć się z długotrwałym oczekiwaniem na decyzję w sprawie wycinki.

Projekt ustawy przewiduje również pewne ograniczenia i zabezpieczenia. Utrudnianie oględzin przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało wstrzymaniem biegu postępowania, co uniemożliwi skorzystanie z mechanizmu milczącej zgody. Ma to zapobiec sytuacjom, w których właściciele celowo opóźniają procedurę, aby po upływie 60 dni móc usunąć drzewo bez zgody urzędu.

Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Co istotne, nie będą one miały zastosowania do postępowań wszczętych przed tą datą. Oznacza to, że sprawy, które są już w toku, będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Podczas posiedzenia sejmowych komisji zgłoszono poprawki redakcyjne do projektu. Teraz trafi on do drugiego czytania w ramach posiedzenia pełnego Sejmu, gdzie odbędzie się dalsza dyskusja i głosowanie nad ostatecznym kształtem ustawy.

