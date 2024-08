15 razy więcej za złe parkowanie! Posłowie chcą ogromnej podwyżki dla kierowców

1500 zł zamiast 100 zł mandatu? Tego chce zespół poselski

Jak wskazywała Paulina Matysiak (obecnie zawieszona w Lewicy), jako przewodnicząca Sejmowego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazała, że kary za nieprawidłowe parkowanie nie zmieniły się od 21 lat, a obecnie wysokość kary jest nieadekwatna. Zdaniem jej zespołu, pora na zmiany i podniesienie wysokości kary do 1500 zł.

- 100 zł dzisiaj to bardzo często nie jest wysoki koszt. Często ci kierowcy nawet sobie to potrafią wkalkulować w koszt przyjazdu do miasta - mówiła Paulina Matysiak cytowana przez TVN Turbo.

Zdaniem posłanki podwyżki mandatów są "w interesie samych kierowców". Dodała, że na niskich mandatach cierpią kierowcy, którzy uczciwie płacą za parkowanie w wyznaczonych miejscach, bo ponoszą stały koszt. Tymczasem parkujący nielegalnie, płacą tylko jak zostaną złapani.

- To jest w interesie samych kierowców. Bo tak naprawdę obecnie to ci kierowcy, którzy w taki sposób uczciwy podchodzący do sprawy, którzy płacą za swoje parkowanie, zatrzymują swoje samochody w wyznaczonych miejscach. No w zasadzie okazuje się, że można powiedzieć kolokwialnie są po prostu frajerami. Wystarczy zaparkować auto w sposób nieprawidłowy i jeżeli będzie miało się pecha to zapłaci się te 100 zł - mówiła Matysiak.

Posłanka stwierdziła również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odpowiedzi na interpelację zgodziło się z sejmowym zespołem, o konieczności podwyżek stawek mandatów. Jednocześnie nie wskazano wciąż jasnego terminu, kiedy może dojść do zmiany.

100 zł mandatu to dopiero początek. Za nieprawidłowe parkowanie możesz zapłacić znacznie wyższą kwotę

Warto podkreślić, że 100 zł mandatu, to niejedyna kara finansowa jaka grozi obecnie kierowcy za nieprawidłowe parkowanie. Jak powiedział w rozmowie z TVN24 Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej w Warszawie, w przypadku konieczności usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, dochodzi do tego koszt wysokości blisko 700 zł. Ponadto każda doba przetrzymywania auta na parkingu straży miejskiej wynosi 60 zł.

Nieprawidłowo parkujący kierowca może dostać również blokadę na koło, której ściągnięcie będzie kosztować do 500 zł.