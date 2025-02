Ceny drewna 2025. Ile zapłacimy za tradycyjny opał?

Ceny drewna – jaki wydatek w roku 2025?

Nadleśnictwo Giżycko podaje ceny oferowanego drewna w 2025 r. Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2025 r. (ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 15.01.2025 r.

Drewno średniowymiarowe stosowane na cele opałowe:

Świerk: 170,97

Sosna: 190,65

Liściaste miękkie: 168,51

Olcha: 191,88

Liściaste twarde: 232,47

Wskazane powyżej ceny są znacznie niższe niż w marketach budowlanych, gdzie za metr przestrzenny drewna trzeba zapłacić co najmniej ok. 500 zł. Osobną kwestia jest logistyka oraz jakość, zwłaszcza wilgotność opału.

Dystrybucja drewna przez Lasy Państwowe. Presja na ochronę drzew

Większość pozyskiwanego przez Lasy Państwowe drewna przeznaczana jest dla przedsiębiorców i kupowana za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego (70 proc. oferowanej miąższości) oraz w systemie sprzedaży aukcyjnej (30 proc.); stanowi to ok. 80 proc. oferty Lasów Państwowych. Natomiast pozostałe 20 proc. trafia do sprzedaży detalicznej, głównie do odbiorców indywidualnych.

Do zakupów w ramach Portalu Leśno-Drzewnego (PLD) mają dostęp przedsiębiorcy, którzy posiadają tzw. historię zakupów, czyli nabywali drewno od LP w poprzednich latach. Na aukcjach systemowych drewno mogą kupować wszyscy przedsiębiorcy, także podmioty nowe, które nie mają historii zakupów. Trafia na nie też drewno, którego nie udało się sprzedać w ramach Portalu Leśno-Drzewnego.

Nowe kierownictwo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło kilka inicjatyw związanych z większą ochroną terenów leśnych. W styczniu ub.r. wprowadzono tzw. moratorium leśne w sprawie wstrzymania lub ograniczenia cięć drzew. Odnosiło się ono do 10 obszarów i pierwotnie miało obowiązywać przez pół roku, ale w połowie czerwca 2024 r. zdecydowano o jego przedłużeniu. Ministerstwo planuje też wyznaczyć tzw. lasy społeczne i cenne przyrodniczo oraz starolasy, które od 2026 r. mają obejmować co najmniej 1 proc. powierzchni Lasów Państwowych. Z kolei w listopadzie ub.r. Lasy przedstawiły propozycję objęcia większą ochroną 17 proc. terenów leśnych znajdujących się w zarządzie gospodarstwa.

