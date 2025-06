Spis treści

Kiedy myślimy o cenach sprzed blisko trzech dekad, automatycznie zakładamy, że były znacznie niższe od dzisiejszych. Szczególnie w dobie nieustannie rosnącej inflacji i dynamicznych zmian gospodarczych. Okazuje się jednak, że IKEA stanowi wyjątek od tej reguły, oferując stabilne ceny przez lata.

Porównanie cen produktów ogrodowych IKEA

Postanowiliśmy sprawdzić, ile w 1997 roku kosztowały popularne produkty ogrodowe z katalogu szwedzkiego producenta mebli IKEA i porównać je z aktualną ofertą. Choć nie są to dokładnie te same modele – produkty z końca lat 90. już nie są dostępne w sprzedaży – zestawiliśmy współczesne odpowiedniki najbardziej zbliżone funkcjonalnością i stylem do tamtych rozwiązań.

Efekt porównania może być dla wielu konsumentów szokujący. W wielu przypadkach różnice w cenach okazują się symboliczne, a niektóre artykuły są nawet odrobinę tańsze niż przed laty.

Konkretne przykłady zmian cenowych

Klasyczny parasol ogrodowy KARLSÖ w 1997 roku kosztował 198 złotych. Jego dzisiejszy odpowiednik wyceniono na 399 złotych. Biorąc pod uwagę inflację z niemal trzech dekad, jest to wzrost umiarkowany.

Prawdziwym zaskoczeniem może być cena fotela ogrodowego. Model VÄDDÖ w 1997 roku kosztował aż 225 złotych. Dziś podobny fotel można kupić za jedynie 179 złotych. To oznacza realny spadek ceny mimo wzrostu kosztów produkcji i transportu na świecie.

Dzbanek o pojemności 2,15 litra ELENA kosztował 12,90 złotych, podczas gdy dziś za podobny produkt zapłacimy 14,99 złotych. Papierowe serwetki ELENA w 1997 roku wyceniono na 7,50 złotych za paczkę, a obecnie kosztują tylko 6,99 złotych.

Podgrzewacze zapachowe w latach 90. kosztowały 6,90 złotych za 30 sztuk. Dziś ich cena wynosi 9,99 złotych za analogiczną ilość.

Większe różnice w przypadku mebli

Stół ogrodowy z dodatkowym blatem kosztował wówczas 495 złotych. Dziś podobny model wyceniono na 599 złotych. Łóżko ogrodowe z ceny 479 złotych wzrosło do 599 złotych.

Ciekawostką jest lampion HÅNGA, który w 1997 roku kosztował 29 złotych. W 2025 roku podobny produkt można kupić za 19,99 złotych – to kolejny przykład realnego spadku ceny.

Fenomen stabilnych cen IKEA

Porównanie cen produktów IKEA z 1997 i 2025 roku pokazuje niezwykłą stabilność cenową szwedzkiego giganta. W dobie inflacji i rosnących kosztów produkcji, firma zdołała utrzymać konkurencyjne ceny swoich produktów ogrodowych.

Warto podkreślić, że choć porównywane produkty nie są identyczne z tymi sprzed 28 lat, reprezentują podobną jakość i funkcjonalność. Dominujący w katalogach z końca lat 90. styl i rozwiązania technologiczne różnią się od współczesnych, ale podstawowe założenia cenowe pozostają zaskakująco zbliżone.

Ten fenomen może wynikać z optymalizacji procesów produkcyjnych, globalnej skali działania IKEA oraz konsekwentnej polityki cenowej marki, która od lat stawia na dostępność swoich produktów dla szerokiego grona klientów.

