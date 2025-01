Ceny masła lekko spadają. Wpływ interwencji rządu Tuska?

Majątek Donalda Trumpa. Z milionami dolarów w gotówce wejdzie do Białego Domu?

Rządowy przetarg na masło

W grudniu 2025 ceny masła mocno poszły w górę, osiągając poziom nawet 10 zł za kostkę. Wzrost cen wynikał z z wyższej ceny mleka i rosnącej podaży. Cena hurtowa wrosła o ok. 30 proc. w 2024 r. Aby uchronić klientów od drożyzny rząd Donalda Tuska zdecydował się na interwencję. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła ( mrożone w blokach 25-kilogramowych). Agencja chciała sprzedać około 1000 ton tego produktu za minimalną kwotę 28,38 zł/kg (bez VAT). Sprzedawane przez RARS masło pochodziło z rezerw żywnościowych Agencji.

Ceny masła spadają. Wpływ interwencji rządu?

Według ekspertów sprzedaż rządowych zapasów to bardziej działanie marketingowe. - Masło drożeje na całym świecie, bo przetwórcom mleka bardziej opłaca się produkować sery – podaż masła maleje – rosną ceny. Do tego dochodzą choroby bydła w Europie (np. choroba niebieskiego języka). Po drugie, interwencja dotyczy produktu, którego zapasy rząd ma i prędzej czy później musi je na rynku upłynnić- – uważa Przemysław Ruchlicki z KIG, cytowany przez Business Insider.

Według eksperta, sprzedaż zapasów przez RASP ma wpływ na ceny hurtowe, a nie całe masło trafi do sklepów.

Zapowiedziana interwencja na poziomie 1000 ton to około 0,5 proc. rocznej konsumpcji masła w Polsce. To za mało, żeby realnie zmienić ceny na rynku. Tym bardziej że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupione na aukcji masło sprzedać zagranicę – mówi ekspert z KIG.

Podobnie uważa Jakub Olipra, starszy ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska. – "Interwencja rządu, zgodnie z moim wcześniejszymi wypowiedziami, nie miała wpływu na rynek. Jej skala była za mała, ponadto polski rynek masła jest silnie powiązany ze światowym rynkiem, co sprawia, że przeprowadzane na naszym lokalnym rynku charakteryzują się niską skutecznością" - mówi ekspert.

Masło będzie tańsze?

Eksperci są przekonani, że lekkie spadki cen, które obserwujemy w sklepach, nie wynikają z ingerencji rządu. Po świętach spadł popyt, spadły też ceny na rynkach światowych, zwiększyła się produkcja.

Przemysław Ruchlicki z KIG dodaje, że cena masła na półce będzie zależała także od polityki cenowej dużych sieci handlowych. – "Jedno jest pewne, im więcej o drogim maśle będziemy mówić, tym mniej sklepy będą skłonne do obniżenia jego cen na półkach. Jeżeli konsument wielokrotnie słyszy, że masło jest drogie, godzi się z ceną. Jeżeli sieci handlowe zdecydują się na obniżkę cen, zrobią to w formie promocji, a nie stałej obniżki. Wszystko po to, żebyśmy kupili więcej i odwiedzili właśnie ich sklep – mówi ekspert.

