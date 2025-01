Wielka drożyzna w mniejszych sklepach. Tu jest najdrożej

Drożyzna w mniejszych sklepach

„Koszyk cenowy” opracowany przez portal Dla Handlu, monitoruje ceny 50 najpopularniejszych produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych). Okazuje się, że ceny mniejszych sklepach mocno poszły w górę. Oto jak wzrosły ceny Lewiatanie, Żabce i Carrefour Express.

* Lewiatan

W styczniu 2025 za 50 produktów FMCG płacimy 500-501 zł, czyli nawet o 25 zł więcej niż w październiku 2024 (ok. 475 zł). Koszyk zakupów był droższy, m.in. przez wzrost masła, oleju i jajek. W porównaniu do stycznia 2024 ceny są wyższe o ok. 10 zł (490 zł).

* Żabka

Teraz koszyk zakupów składający się z 50 produktów FMCG to koszt 590 zł, co oznacza wzrost o 10 zł w porównaniu do października 2024, kiedy koszyk kosztował około 550 zł. W ciągu trzech miesięcy w Żabce podrożała czekolada, ser żółty i jajka. W porównaniu do stycznia 2024 r., kiedy koszyk kosztował około 560 zł, ceny wzrosły aż o 30 zł. To oznacza, że za te same produkty klienci muszą wydać teraz o około 5,3 proc. więcej.

* Carrefour Express

Koszt 50 produktów z Koszyka cen wynosi obecnie ok. 670 zł, co świadczy o wzroście w stosunku do października ubiegłego roku (średnio 640 zł). Podwyżka wynosi nawet 30 zł w zależności od lokalizacji (najdrożej jest obecnie w Trójmieście). W styczniu więcej zapłacimy za czekoladę, olej i masło. Rok temu, w styczniu 2024 r., cena Koszyka w sklepach Carrefour Express wynosiła średnio 638 zł.

Masło królem drożyzny

Galopujące ceny masła wszyscy odczuwamy w domowym budżecie. Jak podaje serwis dlahandlu.pl - w październiku kosztowało średnio 8,02 zł, podczas gdy w nowym roku jest to nawet 11,50 zł (średnia cena to ok. 9 zł). Dla porównania, w styczniu 2024 r. średnia cena masła wynosiła 6,50 zł. Mocno drożeją też jajka. Za 10 szt. płacimy teraz mogą kosztować nawet 13,50 zł, podczas gdy w październiku ich maksymalna cena wynosiła 13 zł.

Na stałym poziomie utrzymują się ceny chleba- średnia cena wynosi 7,80 zł, podobnie jak w październiku 2024. Stabilna jest też cena oleju- ok. 10 zł.