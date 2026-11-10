Ceny paliw 11.11.2026. Kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Nowe ceny paliw na środę i czwartek. Benzyna drożeje, diesel tanieje

We wtorek, 10 listopada maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,04 zł, benzyny 98 – 6,67 zł, a oleju napędowego – 7,74 zł. Oznacza to, że od środy, 11 listopada benzyna 95 podrożeje o 6 groszy, benzyna 98 o 3 grosze, natomiast diesel potanieje o 8 groszy na litrze.

Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw Minister Energii opublikuje 12 listopada. Dokument określi stawki, które będą obowiązywać na stacjach w piątek.

Pakiet CPN ma ograniczyć ceny na stacjach. Za złamanie przepisów grozi wysoka kara

Ustalanie maksymalnych cen paliw to jeden z mechanizmów trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego głównym założeniem jest zahamowanie wzrostu cen na stacjach benzynowych i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Rozwiązanie zaczęło obowiązywać po wejściu w życie części przepisów ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Przedsiębiorcom, którzy nie będą przestrzegać ustalonych cen maksymalnych, grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 mln zł.

Przyjęta ustawa umożliwiła również czasowe zmniejszenie stawek akcyzy i podatku VAT na paliwa płynne. Koszty tych rozwiązań mają zostać pokryte z nowego podatku obejmującego koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Zgodnie z planami rządu pakiet wsparcia będzie funkcjonował do końca 2026 roku, a jego łączny koszt szacowany jest na około 5 mld zł.

Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jak działa pakiet CPN?

Nowe regulacje zakładają wprowadzenie 60-procentowego podatku od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie ponadprzeciętne zyski wypracowane między 1 marca 2026 roku a 31 marca 2027 roku. Przepisy dotyczą zarówno producentów paliw, jak i przedsiębiorstw posiadających koncesję na handel paliwami z zagranicą.

Podatek będzie naliczany od przychodów przekraczających poziom ustalony na podstawie marży historycznej z 2025 roku, zwiększonej o 20 proc. Przewidziano przy tym minimalną marżę referencyjną wynoszącą 2 proc. W przypadku przedsiębiorstw, które nie zajmują się produkcją paliw, wysokość daniny nie będzie mogła przekroczyć połowy osiągniętego dochodu lub zysku netto.

Pierwszą wersję programu CPN uruchomiono pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen ropy naftowej związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Wówczas czasowo obniżono VAT i akcyzę na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzono maksymalne ceny paliw ogłaszane przez Ministra Energii. Program obowiązywał do końca czerwca, choć preferencyjna stawka akcyzy przestała obowiązywać już w połowie miesiąca. Druga odsłona CPN została wprowadzona podczas wakacji, od 17 do 31 sierpnia, jednak tym razem nie obejmowała obniżki akcyzy.