Benzyna i diesel w dół. Takich obniżek się spodziewają

Analitycy biura Reflex przewidują, że spadki cen benzyny i diesla utrzymają się również po weekendzie. Tempo obniżek będzie jednak mniejsze niż w pierwszych dniach listopada.

Zgodnie z prognozą litr benzyny Pb 95 ma kosztować średnio 6,09 zł. To o 17 groszy mniej niż obecnie. Jeszcze większa obniżka czeka kierowców tankujących benzynę Pb 98. Jej średnia cena może spaść o 42 grosze, do kwoty 6,65 zł za litr.

Tańszy ma być również olej napędowy. Analitycy przewidują, że diesel potanieje o 13 groszy i będzie kosztował średnio 7,78 zł za litr.

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Nie wszyscy kierowcy mają jednak powody do radości. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku autogazu. LPG nie jest objęty rządowym pakietem Ceny Paliwa Niżej, dlatego nie korzysta z mechanizmu maksymalnych cen.

Jak wynika z danych Reflex, w czwartek średnia cena litra autogazu osiągnęła rekordowe 4,03 zł. Analitycy zwracają uwagę, że LPG drożeje już od początku września, ale największy skok cen nastąpił właśnie w tym tygodniu.

Na tym podwyżki się nie skończą. W przyszłym tygodniu autogaz ma podrożeć o kolejne 6 groszy, do kwoty średnio 4,09 zł za litr. Dla kierowców, którzy wybrali instalację gazową, to coraz bardziej bolesna wiadomość.

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Skąd biorą się obniżki cen benzyny i diesla? Według analityków Reflex sprzyjają im dwa czynniki: spadek cen ropy Brent na światowych rynkach oraz umocnienie złotego wobec dolara.

Obniżki dotyczą jednak przede wszystkim benzyny i oleju napędowego, czyli paliw objętych rządowym programem CPN. Monitoring Reflex pokazuje, że ceny na stacjach są obecnie niższe od obowiązujących limitów maksymalnych. Benzyna kosztuje średnio o 3 grosze mniej, a diesel o 6 groszy mniej od urzędowych stawek. W czwartek litr benzyny Pb 95 kosztował średnio 6,26 zł, benzyny Pb 98 – 7,07 zł, a oleju napędowego – 7,91 zł.

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Kierowcy muszą też pamiętać o maksymalnych cenach paliw ustalanych przez Ministra Energii. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem w sobotę, niedzielę i poniedziałek litr benzyny Pb 95 nie może kosztować więcej niż 6,12 zł. Limit dla benzyny Pb 98 wynosi 6,80 zł, a dla diesla – 7,83 zł.

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w poniedziałek i określi maksymalne ceny obowiązujące we wtorek. Wszystko wskazuje więc na to, że kierowcy tankujący benzynę i diesla mogą liczyć na dalsze oszczędności. Właściciele aut na gaz muszą się natomiast przygotować na kolejne podwyżki.

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