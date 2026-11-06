W piątek niższe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego

W piątek weszły w życie nowe, niższe maksymalne ceny paliw, co oznacza, że kierowcy zapłacą mniej za benzynę i olej napędowy. Zmiany są elementem rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN).

Nowe stawki wynoszą:

benzyna 95: nie więcej niż 6,20 zł/l ,

, benzyna 98: nie więcej niż 6,93 zł/l ,

, olej napędowy: nie więcej niż 7,91 zł/l.

To obniżka w stosunku do czwartku, gdy maksymalne ceny wynosiły 6,29 zł za litr benzyny 95, 7,10 zł za benzynę 98 oraz 7,97 zł za olej napędowy. Kolejne obwieszczenie Ministra Energii, które określi stawki na sobotę, niedzielę i poniedziałek, zostanie opublikowane jeszcze w piątek.

Ceny maksymalne w ramach trzeciej edycji pakietu CPN

Ustalanie maksymalnych cen paliw to element trzeciej edycji pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie podwyżek na stacjach i obniżenie kosztów tankowania. Mechanizm ten uruchomiono po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Choć prezydent podpisał ustawę, to jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Przepisy przewidują surowe kary za niestosowanie się do limitów cenowych, sięgające nawet 1 mln zł.

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Nowa ustawa umożliwiła czasowe obniżenie akcyzy i podatku VAT na paliwa. Działania te mają być finansowane z nowej daniny, nałożonej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Zgodnie z założeniami rządu pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt szacuje się na około 5 mld zł.

Nowe przepisy wprowadzają 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on zyski osiągnięte między 1 marca 2026 r. a 31 marca 2027 r. przez producentów paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad historyczną marżę z 2025 r., powiększoną o 20 proc. Ustawodawca przewidział również minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. Z kolei dla firm, które nie produkują paliw, wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pierwsza i druga odsłona pakietu CPN

Pierwszą odsłonę pakietu CPN wprowadzono pod koniec marca w odpowiedzi na rosnące ceny ropy naftowej, spowodowane wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała ona na czasowym obniżeniu podatku VAT i akcyzy na paliwa oraz na wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej. Regulacje te obowiązywały do końca czerwca, z tym że obniżona akcyza obowiązywała tylko do połowy miesiąca.

Druga odsłona programu CPN, wprowadzona w wakacje (od 17 do 31 sierpnia), nie obejmowała już obniżki akcyzy.

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